Feminicidio en Laja: hallan a una mujer apuñalada

Una mujer de 34 años fue hallada sin vida debajo de una cama en un domicilio de la comunidad de Catavi, en el municipio de Laja, departamento de La Paz. La Policía investiga el caso como feminicidio y el principal sospechoso es su concubino, quien se encuentra prófugo.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Ricardo Terrazas, informó que el cuerpo presentaba signos evidentes de agresión física y heridas provocadas por un arma punzocortante, lo que confirma la violencia con la que fue perpetrado el crimen.

Según los primeros reportes, la denuncia fue recibida por la Policía la noche del lunes, luego de que los hijos de la víctima encontraran el cuerpo oculto debajo de una cama de madera, presuntamente para encubrir el hecho.

El inspector general de la Policía Boliviana, Gunther Agudo, señaló que el principal sospechoso es el concubino de la mujer, un hombre de 40 años con quien mantenía una relación de aproximadamente 19 años. El crimen estaría vinculado a conflictos sentimentales; el sujeto incluso habría confesado el hecho a su padre mediante una llamada telefónica antes de darse a la fuga.

El cadáver fue trasladado a la morgue de la ciudad de La Paz para la autopsia médico legal, mientras la Policía intensifica la búsqueda del sospechoso y continúan las investigaciones.

Con este caso, la cifra de feminicidios a nivel nacional asciende a ocho en lo que va del año: La Paz 3, Cochabamba 2, Santa Cruz 2 y Oruro 1.