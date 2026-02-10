Feminicidio en Laja: hallan a una mujer apuñalada

Seguridad
ABI
Publicado el 10/02/2026 a las 16h20
ESCUCHA LA NOTICIA

Una mujer de 34 años fue hallada sin vida debajo de una cama en un domicilio de la comunidad de Catavi, en el municipio de Laja, departamento de La Paz. La Policía investiga el caso como feminicidio y el principal sospechoso es su concubino, quien se encuentra prófugo.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Ricardo Terrazas, informó que el cuerpo presentaba signos evidentes de agresión física y heridas provocadas por un arma punzocortante, lo que confirma la violencia con la que fue perpetrado el crimen.

Según los primeros reportes, la denuncia fue recibida por la Policía la noche del lunes, luego de que los hijos de la víctima encontraran el cuerpo oculto debajo de una cama de madera, presuntamente para encubrir el hecho.

El inspector general de la Policía Boliviana, Gunther Agudo, señaló que el principal sospechoso es el concubino de la mujer, un hombre de 40 años con quien mantenía una relación de aproximadamente 19 años.  El crimen estaría vinculado a conflictos sentimentales; el sujeto incluso habría confesado el hecho a su padre mediante una llamada telefónica antes de darse a la fuga.

El cadáver fue trasladado a la morgue de la ciudad de La Paz para la autopsia médico legal, mientras la Policía intensifica la búsqueda del sospechoso y continúan las investigaciones.

Con este caso, la cifra de feminicidios a nivel nacional asciende a ocho en lo que va del año: La Paz 3, Cochabamba 2, Santa Cruz 2 y Oruro 1.

 

 

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Cuba está en severa crisis y al borde del colapso energético por carencia de combustibles
2
“Estén unidos como hermanos, como una yunta”, les dice Monseñor Bialasik a Paz y Lara
3
Santa Cruz en alerta roja frente a 1ra muerte e incremento de chikungunya
4
Feminicidio en Laja: hallan a una mujer apuñalada
5
Maletas, muerte de Aramayo, Lara y gasolina, ensombrecen 3 meses de Paz

Lo más compartido

1
Umopar destruye pistas y fábricas de cocaína en el trópico de Cochabamba
2
Camín Cargo rechaza acusaciones y exige auditoría conjunta a YPFB
3
Ángel Calcina, el artesano ‘amuleto’ de los presidentes de la Alasita 2026
4
¿Se puede tratar la depresión con ejercicio físico?
5
Playa Turquesa alcanza un 30% de avance y se entregará en abril

Más en Seguridad

10/02/2026
Umopar destruye pistas y fábricas de cocaína en el trópico de Cochabamba
En el marco del plan de operaciones denominado “Tormenta II”, unidades de Umopar Chapare y Umopar Oriente, bajo la conducción del director general de la Fuerza...
Ver más
09/02/2026
Operativo ‘Tormenta II' en Villa Tunari concluye con incautación de casi una tonelada de cocaína
Se destruyeron dos grandes laboratorios de cristalización, nueve fábricas móviles, precursores químicos y una pista clandestina. Se estima una afectación al...
Ver más
El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que la cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se limitará al intercambio de...
Ver más
09/02/2026
Viceministro descarta bases de la DEA en Bolivia y afirma que la ayuda será informativa y logística
El "yatiri" acusado como el principal responsable de la muerte de una mujer, quien fue reportada como desaparecida en la ciudad de El Alto, fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva.
Ver más
09/02/2026
El Alto: Detención preventiva para el "yatiri" acusado de feminicidio
Dos jóvenes de 17 y 27 años de edad son las víctimas fatales de un hecho de tránsito registrado el domingo en la zona Villa Fátima de La Paz, en alrededores de la sede de Adepcoca, informó Tránsito.
Ver más
09/02/2026
Tránsito registra dos fallecidos y nueve heridos por el accidente en Villa Fátima
La Alcaldía de Arani y la Policía de Cochabamba, junto a la Brigada Parlamentaria, inspeccionaron a principios de febrero, los predios previstos para la implementación de una cárcel modelo y la...
Ver más
09/02/2026
Las autoridades buscan consolidar una cárcel modelo y una Universidad Policial en Arani
En Portada
10/02/2026 País
“Estén unidos como hermanos, como una yunta”, les dice Monseñor Bialasik a Paz y Lara
"Estén unidos como hermanos", les dijo este martes monseñor Cristobal Bialasik, Obispo de la Diócesis de Oruro, al presidente Rodrigo Paz y al vicepresidente...
vista
10/02/2026 País
Paz y Lara coinciden en el aniversario de Oruro y se dan un apretón de manos
El presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara coincidieron este martes 10 de febrero en el Te Deum que se celebróen la Catedral de Oruro, en el...
vista
10/02/2026 Fútbol
FIFA y Conmebol: la FBF será suspendida si Wilstermann insiste en no descender por la vía ordinaria
Se conoció mediante una carta que la FIFA y Conmebol alertan a la FBF que, si Wilstermann insiste en ir a la justicia ordinaria para evitar el descenso, podría...
vista
10/02/2026 País
Oruro conmemora 245 años de su gesta libertaria con la presencia de Lara
El departamento de Oruro conmemora este 10 de febrero 245 años de su gesta libertaria con un acto cívico para honrar a sus héroes y reafirmar su compromiso...
vista
10/02/2026 Economía
Camín Cargo rechaza acusaciones y exige auditoría conjunta a YPFB
Camín Cargo Control Argentina S.A. – Sucursal Bolivia rechaza a través de un comunicado las versiones que la presentan como beneficiaria de contratos...
vista
10/02/2026 Economía
Gobierno y mototaxistas firman un acuerdo para activar seguro por la gasolina de mala calidad
El Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y representantes “debidamente...
vista
Actualidad
Camín Cargo Control Argentina S.A. – Sucursal Bolivia rechaza a través de un comunicado las versiones que la presentan...
Ver más
10/02/2026 Economía
Camín Cargo rechaza acusaciones y exige auditoría conjunta a YPFB
Boliviana de Aviación (BoA) informó que se gestiona la ampliación de rutas y anunció el incremento de 10 operaciones...
Ver más
10/02/2026 País
BoA anuncia incremento de 10 operaciones aéreas en Alcantarí
Una mujer de 34 años fue hallada sin vida debajo de una cama en un domicilio de la comunidad de Catavi, en el municipio...
Ver más
10/02/2026 Seguridad
Feminicidio en Laja: hallan a una mujer apuñalada
"Estén unidos como hermanos", les dijo este martes monseñor Cristobal Bialasik, Obispo de la Diócesis de Oruro, al...
Ver más
10/02/2026 País
“Estén unidos como hermanos, como una yunta”, les dice Monseñor Bialasik a Paz y Lara
Deportes
A través de sus historias en la red social Instagram, Marcelo Martins dejó un mensaje que acrecienta las posibilidades...
Ver más
10/02/2026 Fútbol
"Todo listo con el corazón del goleador": Martins pasa pruebas físicas ¿antes de viajar a Bolivia?
Se conoció mediante una carta que la FIFA y Conmebol alertan a la FBF que, si Wilstermann insiste en ir a la justicia...
Ver más
10/02/2026 Fútbol
FIFA y Conmebol: la FBF será suspendida si Wilstermann insiste en no descender por la vía ordinaria
El Tigre buscará dar un zarpazo esta noche, sumar al menos un punto o ganar en el estadio Pueblo Nuevo ante Deportivo...
Ver más
10/02/2026 Fútbol
The Strongest busca avanzar de fase en la Libertadores ante Táchira
Dirigentes del Skyrunning Bolivia buscan fortalecer este deporte en los Yungas, La Paz, según anunció el dirigente...
Ver más
10/02/2026 Multideportivo
Dirigentes del Skyrunning Bolivia buscan fortalecer este deporte en los Yungas paceños
Doble Click
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios...
Ver más
10/02/2026 Cultura
Películas. Tres bolivianas, preseleccionadas a los Platino
El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo mención de Bolivia durante una presentación en el medio tiempo del Super Bowl...
Ver más
09/02/2026 Música
Bad Bunny menciona a Bolivia durante el Halftime Show del Super Bowl 2026
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón...
Ver más
09/02/2026 Música
6 poderosos mensajes de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl
En un partido desequilibrado, los Seattle Seahawks dominaron el Super Bowl del football americano, aplastando a los...
Ver más
09/02/2026 Espectáculos
Super Bowl, Bad Bunny triunfa y Donald Trump se ofusca