Paz y Lara coinciden en el aniversario de Oruro y se dan un apretón de manos

El presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara coincidieron este martes 10 de febrero en el Te Deum que se celebróen la Catedral de Oruro, en el marco de las celebración de los 245 años de la gesta libertaria de la Revolución de 1781.







Paz llegó después de Lara y al ingresar al templo saludó a las autoridades, entre ellas el vicepresidente, de quien está distanciado desde fines de 2025, según Unitel.

Ambos permanecieron durante la celebración en la iglesia con motivo del anivesario de Oruro.





Lara había participado más temprano en la presentación de ofrendas florales en la plaza Sebastián Pagador.







Hace un par de semanas, Lara le había pedido a Paz una reunión, pero no se conoció una respuesta de parte del mandatario o sus colaboradores.







En ese contexto, el vicepresidente dijo que dejará gobernar a Paz y no lo mencionará más.







Paz anunció "buenas noticias" para Oruro en materia de proyectos e inversión.



