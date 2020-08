Bolivia inicia hoy su carrera para permanecer en la División 2 de la Olimpiada Mundial de ajedrez

Bolivia comenzará hoy su carrera para mantenerse en la División 2 de la Olimpiada Mundial Virtual de ajedrez.

La selección fue emparejada en el Grupo E de la División 2, junto a potencias del ajedrez mundial como son Hungría e Inglaterra. La serie la completan Costa Rica, México, Argentina, Colombia, Montenegro, Escocia y Ecuador.

“Todos los grupos son equivalentes en la fuerza de Elo FIDE (método matemático, basado en cálculo estadístico, para computar la habilidad de los jugadores) y todos son muy parejos, aunque en esta división todos son mucho más fuertes, todos ya estaban sembrados en esta serie. Nos tocaron dos potencias como Hungría e Inglaterra. Queremos mantenernos en el grupo y para ello no debemos terminar entre los últimos tres porque si no descenderemos”, sostuvo Osvaldo Zambrana, presidente de la Federación Boliviana de Ajedrez, para explicar que el objetivo de Bolivia es mantenerse en la categoría y no descender a la División 1.

La competencia inicia hoy y finalizará el domingo. Hoy Bolivia debutará ante Ecuador (12:00 HB), después se enfrentará a Costa Rica (13:00 HB) y la primera jornada finalizará con México (14:00 HB).

“Tenemos un día muy bueno, empezamos con Ecuador, que es muy fuerte por su equipo femenino, luego vienen Costa Rica y México, a los que podemos vencer, entonces empezar con cuatro puntos sería ideal”, agregó Zambrana.

Los 12 integrantes de la selección son: Osvaldo Zambrana, José Gemy, Daniela Cordero, Nataly Monroy, Lucía Estrada, Jessica Molina, Anahí Mamani, Fernando Bolaños, Daniel Titichoca, Pavel Vera, César Borda y Nicole Mollo.