Medina: “Hay una base para ponernos a planear unos Juegos de la calidad que Odebo exige”

“No puedo modificar lo que establece el Comité Ejecutivo de la Odebo, lo que sí puedo decirle (a Acción de La Prensa) es que hay que esperar con optimismo la respuesta de la Organización con respecto a la adjudicación de la sede. La candidatura que presentó (La Paz) reúne los requisitos, creo que no hay mucho porque preocuparse”, declaró el presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina.

Entre el lunes y martes, la comitiva de Odebo cumplió con una agenda apretada, pues además de las reuniones con autoridades, locales, departamentales y nacionales, visitó varios escenarios deportivos, tal el caso de las canchas del Club de Tenis La Paz, el coliseo Julio Borelli, la Piscina Olímpica y su coliseo en Alto Obrajes, el Club Leyendas y Sirius; se destacó la apertura de quienes administran esos campos deportivos.

La visita se realizó debido a que La Paz aspira a ser sede de los Juegos Bolivarianos 2029, para ello el municipio paceño posibilitó la llegada del principal dirigente de la Organización Bolivariana quien estuvo acompañado por Giorgio Alberti, director técnico de Odebo, quien también fue positivo a la hora de la evaluación.

“Hay una base para ponernos a planear unos Juegos de la calidad que Odebo exige. Los escenarios deportivos que visitamos están en condiciones, pero lo más importante es que las entidades propietarias de esos escenarios nos abrieron las puertas y eso es un motivo de tranquilidad, porque eso libera de construir escenarios deportivos que ya tiene la ciudad, así esté administrada de manera privada”, agregó Medina.

Reiteró que, será importante tomar en cuenta los escenarios deportivos con los que cuenta La Paz, para evitar la construcción de campos deportivos que después pueden ser abandonados, además sugirió considerar subsedes.

El presidente de la Odebo, agregó que los encuentros con autoridades nacionales y locales son una prenda de garantía para que se realicen los Juegos Bolivarianos, “el compromiso del Viceministro, el Alcalde, la Gobernación constituyen un motivo de tranquilidad y un factor de garantía para la realización de los Juegos”.

El colombiano, antes de retornar a su país, reiteró que el 31 de marzo se conocerá la respuesta de la Odebo con referencia a la organización y de acuerdo con sus declaraciones la balanza se inclina a favor de La Paz.

“Tienen una candidatura que reúne los requisitos, además hasta el día de hoy (el martes) es la única (La Paz) que presentó una propuesta sólida, que fue corroborada. Destacar el trabajo que realizaron”, finalizó.