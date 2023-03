La guerra en Ucrania se cuela en Indian Wells

La invasión rusa de Ucrania estuvo presente estos días en las conversaciones de Indian Wells, donde varios tenistas han hablado de la guerra y sus consecuencias ante los micrófonos de los medios.

Más allá de los partidos, uno de los temas que ha llamado la atención en el torneo del desierto californiano fue la retirada el domingo de la ucraniana Lesia Tsurenko antes de jugar en la tercera ronda frente a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Tsurenko explicó posteriormente en el portal Big Tennis of Ukraine que tuvo un ataque de pánico después de hablar con el presidente y consejero delegado de la WTA, Steve Simon.

"Me dejó absolutamente en shock lo que le escuché. Me dijo que él no apoya la guerra pero que si los jugadores de Rusia y Bielorrusia lo hacen eso es solo su propia opinión y las opiniones de otras personas no deberían molestarme", explicó la tenista.

En una entrevista con la BBC ayer, Simon reiteró que "la solidaridad" de la WTA "está al máximo nivel" con todos los ucranianos.

"Continuamos hablando (con los jugadores rusos y bielorrusos) para asegurarnos de que entienden las sensibilidades aquí y que compiten como neutrales", dijo.

"Lo que está pasando en Ucrania merece una condena. No puedes apoyarlo de ninguna manera, no lo que el Gobierno ruso está haciendo", apuntó.

Una voz muy escuchada en el circuito es la de la polaca Iga Swiatek, número uno del mundo y que respaldó públicamente a Tsurenko.

"Entiendo totalmente por qué se retiró porque, honestamente, respeto muchísimo a las mujeres de Ucrania y porque si una bomba cayera en mi país y mi casa fuera destrozada no sé si podría manejar eso y jugar y competir en la WTA", dijo el pasado martes.

Swiatek, que instó a que el mundo del tenis apoye más a los tenistas ucranianos, también defendió que los deportistas tienen "la responsabilidad de dar buen ejemplo" y criticó de forma implícita a la rusa Anastasia Potapova, que en Indian Wells llevó una camiseta del Spartak de Moscú de fútbol antes de uno de sus partidos.

La WTA, en un comunicado recogido ayer por medios como CNN, aseguró que "ha avisado formalmente a la jugadora de que esto no es una acción aceptable o apropiada".

También en la competición masculina se ha hablado de la guerra por medio del ruso Daniil Medvedev, el jugador más en forma del momento con 18 partidos seguidos ganados y tres torneos conquistados de forma consecutiva (Rotterdam, Doha y Dubái).

"Sí, es una pregunta difícil de responder. Lo primero, definitivamente lo siento por todos los jugadores ucranianos y por lo que están pasando", afirmó el miércoles.

"Respecto a los jugadores top, por supuesto que tenemos una responsabilidad y depende de lo que cada persona o individuo hace con ello. Siempre he dicho lo mismo: estoy a favor de la paz en todo el mundo y, siendo honesto, es todo lo que puedo decir", añadió.