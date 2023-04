Marinovitch y Velasco definen título ITF J30

Las tenistas nacionales Nathalie Marinovitch y Dayanara Velasco definirán hoy (9:00) el cetro del torneo ITF J30, en el cierre de la Copa AG5 que se disputó durante la semana en el Club Municipal de Tenis.

En las llaves semifinales, Marinovitch se impuso 2-1 a la también boliviana Flavia Villegas, con parciales de 3-6, 6-1 y 6-4.

Mientras, Velasco alcanzó el partido definitivo tras eliminar en semifinales a la ecuatoriana Roberta Durán, con sets favorables por 6-2 y 6-1.

El encuentro definitivo tendrá a Bolivia en lo más alto de este certamen ITF, algo que no pasará en la final de varones. En esta categoría, Filipe Costa y Joao Scramin do Lago, ambos brasileños, disputarán el cetro.

En el certamen paralelo de grado Cosat, Bolivia tendrá gran protagonismo en las cuatro definiciones.

Las finales de hoy serán: Guillermo Segura (BOL) vs. Pietro Gava (BRA), en varones 14 años; Carolina Vaca (BOL) vs. Fernanda Vargas (BOL), en damas 14; Alejandro Bejarano (BOL) vs. Diego Villafañe (BOL), en varones 16; Luciana Trigosso (BOL) vs. Zoé Castro (BOL), en damas 16.