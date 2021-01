Muere Tanya Roberts, chica Bond y ángel de Charlie

Tanya Roberts, quien cautivó a James Bond en "A View to a Kill" ("007: En la mira de los asesinos") y actuó en la última temporada de "Charlie’s Angels" ("Los ángeles de Charlie") y más tarde interpretó a Midge Pinciotti en la comedia "That’s 70s Show" falleció en Los Angeles. Tenía 65 años.

Roberts, que había sido hospitalizada el 24 de diciembre tras haberse desplomado mientras caminaba con sus perros, murió el domingo, según informó su agente Mike Pingel a The Hollywood Reporter.

Uno de sus papeles más prominentes fue el de la geóloga Stacey Sutton junto a Roger Moore en "A View to a Kill" de 1985, en la que le apuntó con una pistola a Bond después de hacerle pensar que estaba en una ducha. Más adelante ambos unían fuerzas para luchar contra tipos malos en un dirigible sobre San Francisco.

"Nos entristece saber de la muerte de Tanya. Ella era una persona encantadora", escribieron los productores de Bond Michael G. Wilson y Barbara Broccoli. La actriz Britt Ekland, quien actuó junto a Moore en "The Man with the Golden Gun" ("007: El hombre del revólver de oro") de 1974 tuiteó: "¡Si eres una vez chica Bond siempre serás una chica Bond!".

Nacida en Nueva York en 1955, Roberts fue modelo antes de iniciar su carrera como actriz en la temporada final de "Charlie's Angels" ("Los Ángeles de Charlie").