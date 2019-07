Fondos concursables ¿Qué devela el Programa Intervenciones Urbanas?

El Programa Intervenciones Urbanas (PIU) aparece en un momento complicado en el ámbito artístico nacional, primero, porque es extraordinario que se destine tantos fondos para propuestas de cultura, cine y circulación internacional de artistas. Son 140 millones de bolivianos a ejecutarse en esta gestión, hasta noviembre, lo que lleva al segundo punto, ya que este es año electoral, ¿este proyecto será solo parte de una campaña?. Yendo a una tercera reflexión, tomando en cuenta que desde hace un par de meses los artistas y gestores de gran parte del país se manifestaron en contra de un anteproyecto de la Ley del Artista, Intervenciones Urbanas ¿estará sirviendo para “apaciguar las aguas”?. De hecho parece que es lo que está sucediendo, aparentemente sólo el movimiento Resiliencia de Santa Cruz sigue firme en su posición y continúa manifestándose para llegar a un acuerdo respecto a ese norma que no establece muchos beneficios para los artistas, mas al contrario parece una camisa de fuerza que servirá de propaganda al gobierno y no contempla la designación de fondos para proyectos, circulación internacional y cine, como lo hace el PIU.

La artista y gestora paceña Andrea Riera, quien acaba de recibir fondos del proyecto gubernamental con “Plataforma 1”, asegura que el PIU devela tres cosas: “que el Estado está en condiciones de asignar presupuesto para el desarrollo del país a través de las artes, las culturas, los deporte, etc., y esa es una buena noticia, pero no sé realmente si tiene consciencia de lo que puede potenciar. A veces el desarrollo del país se mide en m2 y no en el desarrollo humano y eso es lo que hacen las industrias culturales, aportan al desarrollo del país desde la creatividad, el talento, desde la creación, a parte que pueden generar movimiento económico, empleo, impulsar la producción nacional, etc. Segunda, revela la emergencia de estos sectores porque varios de los proyectos que ahora tienen el apoyo del PIU no hubieran podido realizarse o hubieran tenido que pasar muchos años y muchas gestiones para que se realicen. De hecho, las condiciones en la que algunos artistas trabajan están al límite gestionando sus propios recursos, invirtiendo en sus producciones, apostando por ellos mismos. Por eso, se necesita inversión (no donación) del Estado en estos sectores, antes de verlos sepultados debajo de buenas intenciones. Y la tercera, que viene muy a razón de la segunda, pero que es una reflexión más bien personal, revela que también esta emergencia del sector se debe a que aún estamos poco organizados. Nadie se ha preguntado, por ejemplo, si el PIU sigue al año. Hay que reconocer que hemos fallado ahí, pero por los últimos acontecimientos y gracias a la descabellada Ley del Artista del Ministerio de Culturas, creo que eso está a punto de cambiar, porque por más diferencias o desencuentros internos, todos los artistas sabemos la importancia de una legislación que vele por los derechos y obligaciones de todos, que norme y garantice estas oportunidades. No que regule nuestra visión o que nos considere artistas sólo si respondemos a sus definiciones, no necesitamos una ley que defina que nuestro trabajo deba reflejar una visión de Estado, no pueden regular la libertad de creación, de pensamiento, eso sería como rematar al muerto”.

Por su parte, la gestora y productora Sofía Orihuela, quien recibe fondos del PIU para su festival “Cuerpo digital” que se realiza en Cochabamba en septiembre, asegura que las convocatorias del PIU deberían ser parte de las políticas culturales estatales y que se debe dar continuidad al programa.

Y ¿LA LEY?

Fragmento de la carta abierta de Resiliencia a la Ministra

“A través de este medio escrito, le comunicamos que luego de asistir a todas las convocatorias de reunión y mesas de trabajo lanzadas por su Ministerio, para conversar con sus representantes o directamente con usted como cabeza del sector, hemos comprobado la falta de quorum y la mínima difusión desde la cartera ministerial que usted dirige. Ante la situación y en vista del silencio respecto al tema desde la última reunión fallida del 10 de julio, nos vemos en la obligación de solicitar responda con urgencia a nuestras demandas y que se incluya de forma abierta y participativa a los distintos agentes culturales y artísticos, en la construcción de la nueva ley”.

El Estado afirma que habrá continuidad

Lecturas & Arte conversó con Joaquín Rodas, el coordinador nacional del Programa Intervenciones Urbanas.

¿Por qué se lanzó el PIU desde el Ministerio de Planificación?

Se ha lanzado como un programa piloto, en realidad, desde este Ministerio (de Planificación) que aglutina a otros ministerios respecto a la planificación que se hace en el país.

Cuando se vea los resultados el proyecto se llevará a otros ministerios para que se vaya descentralizando, pero es un programa piloto este año y se coordina de manera directa con otros ministerios para las convocatorias y socialización.

¿Tendrá continuidad o es un proyecto de año electoral?

No se arma un programa de la noche a la mañana, se planificó desde el año pasado y la decisión ya anunciada por el Vicepresidente es que esto debe continuar,por el impacto y las facilidades que se ha dado para diferentes sectores y todo lo que ya hemos tenido como buenos resultados.

Están manejando cantidades muy grandes, ¿cuál es la cifra total destinada para estos fondos y de dónde salen los recursos?

Son 140 millones (bolivianos) que se destinan para fondos concursables para las cuatro áreas que manejamos que son deporte, innovación tecnológica, cultura y por separado, cine. Los fondos salen del Tesoro General, son fondos del Estado.

¿Es sostenible mantener esos 140 millones?

Sí. Tenemos que medir obviamente el nivel de ejecución a fin de año, probablemente no lleguemos al 100 por ciento, porque los procedimientos no son sencillos, pero los proyectos y artistas necesitan tiempo para desarrollar sus proyectos y eso nos complica en los cierres, estamos viendo si todo puede terminar en noviembre o diciembre para medir el impacto generado dentro de la economía.

¿Cree que el PIU debe estar en la Ley del Artista?

Sin duda, todo se está manejando de forma integral, la verdad esa ley se ha adelantado a su discusión porque ya anunció el Vicepresidente que no habrá ninguna ley sin el consenso de todos y esto tiene que implicar la búsqueda de fondos para la implementación y la elaboración de los proyectos de los artistas.