Conozca los 12 requisitos para el resarcimiento de daños por la mala calidad del combustible

En una primera mesa técnica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los mototaxistas acordaron 12 requisitos para el resarcimiento de daños por el combustible de mala calidad, que ha afectado a cientos de motorizados.

El vicepresidente de Operaciones de YPFB, Sebastián Daroca, informó que se trabajó en la clasificación de los distintos tipos de afectaciones, que serán parte del análisis del ajustador a fin de determinar los valores finales que serán compensados. Adelantó que esto es un avance y que se trabajará pronto con los demás sectores.

Inicialmente, dijo que se establecieron los requisitos de la información que se necesita para acceder al resarcimiento por daños. Se trata de un formulario, en el que se debe detallar datos, por ejemplo, el RUAT, documentos de propiedad y otros.

Agregó que, en una reunión del próximo jueves, 19 de febrero, se enfocarán en la explicación de las acciones que realiza YPFB.

Los requisitos que deben presentar los afectados son:

RUAT para acreditar propiedad del vehículo (o certificación alternativa por Federación si no se cuenta)

Certificación de afiliación a Federación (en caso de no tener RUAT)

SOAT vigente

Cuenta bancaria o billetera móvil

Nombre del banco o titular de cheque

Número de celular del afectado

Nombre de la Federación o institución del transportista

Taller o mecánico que realizó la reparación

Recibos o facturas de reparación

Categorías del daño identificado

Declaración jurada simple

Carnet de identidad

En la reunión participaron los representantes de las confederaciones de mototaxistas, Yacimientos, la ANH, en el que se abordó la mala calidad del combustible y sus daños.