Fondo de cine nacional se reactivará con nueva directiva de Adecine

Los primeros días de enero de este año se lanzaba el Fondo de Fomento al Cine y Arte Audiovisual Bolivianos, el cual destinaría siete millones de bolivianos para el sector y que sería administrado por la Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos (Adecine). Hoy, a poco de concluir el 2020, estos recursos no lograron su cometido y el sector continúa siendo desdeñado por el Estado.

El primer tropiezo fue el retraso del anuncio de los beneficiarios, que estaba programado para marzo; el segundo fue la falta de transparencia en cuanto a los plazos y mecanismos para el desembolso de estos recursos, que beneficiaría a más de 100 proyectos audiovisuales; y, finalmente, el cierre del Ministerio de Culturas y Turismo indignó al sector, dejando de esta manera a la Adecine como “huérfana”.

A casi un mes de la reactivación del Ministerio de Culturas, con Sabina Orellana al mando, los temas pendientes del sector cultural aún no han sido atendidos. Sin embargo, desde el Viceministerio de Interculturalidad “se presentará un plan general de trabajo en el que la reactivación económica será un elemento central de todo el sector Culturas, no solo del audiovisual”, indicó a Los Tiempos el viceministro de Interculturalidad, Cergio Prudencio Bilbao.

En cuando al fondo, establecido en el Artículo 15 de la Ley 1134 promulgada en diciembre de 2018, su reactivación es un mandato, dijo Prudencio, “aunque estará sujeto al reordenamiento de Adecine a encararse necesariamente bajo el nuevo escenario económico, político y cultural del país, una vez constituida su nueva Máxima Autoridad Ejecutiva”.

En este sentido, Los Tiempos consultó a la autoridad sobre la elección de una nueva directiva para la Adecine -Roxana Moyano puso su cargo a disposición el 19 de noviembre-, a lo que respondió que al ser una entidad descentralizada con autonomía de gestión, su máxima autoridad la elige directamente el presidente del Estado sobre una terna presentada por instancias representativas del audiovisual.

“Considerando que Adecine estuvo paralizada por la gestión del gobierno ilegítimo, corresponde evaluar el informe presentado por la exdirectora Roxana Moyano y definir las políticas que regirán a esta entidad hacia el futuro. El Ministerio de Culturas, con tuición sobre sobre Adecine, está haciendo el seguimiento correspondiente”, explicó Prudencio.

Los Tiempos obtuvo la lista de los candidatos que se perfilan para ocupar el cargo de la dirección de Adecine, facilitada por la misma institución. Se trata de la productora Carla Rivera, el investigador y gestor cultural Edson Hurtado, los cineastas Germán Monje e Iván Sanjinés, la educadora y también cineasta Jaqueline Dávalos, la comunicadora, escritora y productora Marcela Canedo; y Xiomara Zambrana.

Según el responsable de gestión audiovisual de Adecine, Germán Monje (quien también postula al cargo), actualmente los cineastas de todos los gremios del país están votando para la elección del nuevo representante ejecutivo de la Adecine, el resultado de la votación será llevada al Ministerio de Culturas. Esto podría suceder la próxima semana. Al final, será el presidente Luis Arce quien elija al nuevo titular, mediante una Resolución Suprema.

Sobre el nuevo director o directora de Adecine, el cineasta cochabambino Álvaro Olmos expresa que tiene la esperanza de que su rol sea respetado.

“Que sea un cargo institucional, independiente y que tenga una voz clara ante el Estado; así como marca la Ley del Cine. Y que haga gestión para recuperar los fondos que nunca tuvimos o para tener los que estamos gestionando hace años. Le deseo mucha suerte”, dijo Olmos.

En el limbo

Para Paz Padilla, delegado de la Coordinadora del Audiovisual Boliviano (CAB) ante Adecine como miembro del Consejo Asesor del Cine, todo se quedó a medio camino y con los cambios constantes en el Estado, los trámites para acceder a los recursos se dificultaron. Pero la situación tiene un antecedente.

“Después de tanto tiempo de pelear la ley, la logramos sacar y quedó un artículo que actualmente es el problema de nuestros problemas, pues no deja usufructuar del fondo”, dijo.

“El artículo está mal colocado y amerita una reforma. Pero eso es bastante complejo”, mientras eso se solucione, indicó Padilla, desde la consejería, y con las gestiones de Moyano, decidieron montar un fondo alternativo. Así surgió el Fondo de Fomento al Cine, financiado a través de un convenio con el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el cual estaba a punto de ser entregado.

Según Padilla, es cuestión de abrir los sobres –los que se encuentran en despacho del Ministerio- y entregar los recursos a los más de 100 proyectos de realizadores de todas las ciudades.

El anuncio de los ganadores estaba programado para el 10 de marzo, pero Adecine informó su postergación debido a ajustes internos y la ausencia de la Ministra, ya que la presencia de la titular de esa cartera era ineludible para dar carácter oficial al acto de anuncio de los beneficiarios del fondo.

En junio, tras la publicación de un comunicado realizado por el Ministerio de Culturas y Turismo en el que indica que la institución “asegura los recursos destinados al Fondo de Fomento al Cine y Arte Audiovisual Bolivianos”, la Coordinadora Audiovisual de Bolivia (CAB) – que agrupa a 20 organizaciones representativas del cine boliviano de siete departamentos del país- solicitó que se establezcan los plazos y mecanismos para este desembolso, además de otros requerimientos. Lo hicieron a través de cartas y comunicados.

En esas fechas, el entonces director de Promoción Cultural y Artística del Ministerio, Julián Cors, indicó a Los Tiempos que el sector está “administrativamente paralizado” porque se había dado prioridad a los sectores de salud, defensa y seguridad. Posteriormente el Ministerio de Culturas y Turismo se cerró.

“Espero que ahora con la nueva ministra y las nuevas autoridades de Adecine, las cosas fluyan de mejor manera. Porque además es herencia del gobierno de Evo Morales, por lo tanto no debería haber trabas en el camino para que esto se ejecute. Sin embargo, aún no pudimos reunirnos con ellos. Solicitamos una reunión como Consejo Nacional de Cine, pero aún no tuvimos respuesta” manifestó Padilla.

“Nosotros estamos esperanzados a que se le dé continuidad al modelo de gestión que se lleva adelante con Adecine y la posibilidad de que la CAB tenga la potestad de proponer las personas que el presidente luego ratifique. Porque Adecine es una creación nuestra y quién mejor que nosotros para cuidar de que la institución no se politice”, argumentó, además de resaltar que la reglamentación de la nueva Ley del Cine es también un tema urgente a tratar.