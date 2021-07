Palabra con idea y alma

Rosario Quiroga de Urquieta

Escritora

“La poesía para las mujeres no es un lujo sino una necesidad vital”, afirma la poeta André Lorde en la introducción al poemario Ni aguja ni reloj; de la prolífica escritora, poeta y promotora literaria Rossemarie Caballero, editado en Buenos Aires por Ediciones Ruinas Circulares, colección Neos XXI, Buenos Aires. La lectura de los poemas del mencionado libro confirma que, si, para Rossemarie Caballero, la poesía es esa posibilidad de subsistencia para el grito que se libera como palabra en busca de un oído-alma.

El libro comprende dos partes. La primera está nombrada como: poe-cía (Poesía & compañía) términos que nos inducen a pensar en un proceso de recopilación, investigación detallada, minuciosa, secreta, pero no en soledad sino con el otro, que comprende XI poemas; una segunda parte titulada “Corona de flores” con 10 poemas.

Sin duda, el tiempo, inicio y final, es esa dimensión inefable en la plataforma filosófica que moviliza, ideas, emociones, sentimientos que transcurren en el movimiento cíclico de hoy, ayer, mañana.

“Para mi hermana Celia —tenía 6 años cuando murió— y me fui con ella” con esta dedicación se abre el poemario y se deja oír la voz de los poemas. Aquí la muerte, a temprana edad, tiene el rostro de una incomprensible complejidad. La muerte que priva la posibilidad de pulsar la vida en sus contradicciones de alegría y pena. Este hecho intempestivo, humanamente inaceptable, más allá del dolor provoca rebeldía y un estado de nulidad donde el péndulo del tiempo oscila entre el vacío y la nada

¿Será igual?

Detenida en el reloj la aguja espera que pase el tiempo ni aguja ni reloj nada

La impotencia, la imposibilidad de huir de la sentencia a la que está predestinado el hombre y que lo nutre de pérdida, de ausencia y vacío, igual a la náusea sartreana cuando: la nada lame el miedo.

No somos libres. Hay otras fuerzas trascendentes invisibles. Por razones que están más allá del deseo humano se corta, se trunca el crecimiento biológico normal de una vida: ¿Estamos predestinados?

La adolescencia se instaló en el olvido porque el destino, dicen, marcó tu partida

Sin embargo, desde algún resquicio del territorio de la piel humana, no hay resignación ante el vuelo definitivo. La resistencia brota, surge, se manifiesta sin importar si es o no ilusoria la esperanza de un retorno, de un regreso.

Sobre la mesa, guardo una pizca de sal quizá regreses

Pero, por encima de la sensación de derrota, el alma y la razón se cubren de deseos por un transitar terrestre sin sorpresas, cumpliéndose el ciclo normal de vida- muerte, pero ayyy no somos sino marionetas en los hilos invisibles del destino. Y, ahí estamos como carne adolorida en medio de la incógnita: ¿Cuándo? ¿Para quién? Esa incertidumbre es la victoria de la muerte sobre la vida: una baldosa ha perdido su sandalia/ y el graznido de las aves inaugura mi destino.

Después de esas disquisiciones de dirección filosófica. Después de esa rebeldía humana, viene la aceptación y la afirmación serena, casi complaciente.” Tengo dos amores esperando por mí/ la vida y la muerte/ a una deberé enlazar/ cuando acabes de partir.

En significaciones de diversa orientación, pero con una constante que no cambia el enfoque personal de la vida, la poeta se define a sí misma en esa lucha de su realidad interior y la realidad circundante. Dolor, penas, esperanzas, creencias y afectos se articulan; no como conclusiones objetivas sino como el arribo a una estancia final que es el alma. Ese mundo subjetivo, que identifica una vida, impulsa el acto escritural en momentos de crisis, tragedia, eufórica alegría alumbrando de luz la inspiración.

Somos seres esencialmente sociales, el poeta no vive aislado. La poesía posee en la sociedad un valor absoluto en sí misma; por el misterio poético de la palabra adquiere su nivel más alto. La estructura concebida para la ubicación de los versos en espacios que los separan, tiene una intención temporal significativa, ahí en la lectura se siente cómo avanza o se detiene el tiempo, induciendo al lector a acompañar el pulso emocional del poeta.

En la segunda parte “Corona de flores”, la emoción de la mirada poética es dirigida, conducida por la sensibilidad inteligente, la cual es capaz de convertir en poesía todo un texto contestatario; siempre con la esencia temática del tiempo-destino: en el tablero de la vida/ puso en juego su destino... la palabra poética dictará y describirá realidades actuales, vigentes en el contexto actual.

El talento de la poeta Rossemarie Caballero logra que una realidad concreta, de vigencia social y de dolorosa connotación, adquiera, por la acertada palabra poética, un nivel metafórico de alta factura literaria. Veamos algunos temas:

La violación a una niña: recordé que ese momento que su madre dormía/ mientras él la besaba / ella tenía 6, él 40. La agresión intrafamiliar a la infancia: Le pegué a mi sobrina/ no recuerdo más. La sátira a los contubernios políticos: un sapo le dijo a la mosca/ hagamos equipo/ el sapo engreído se creía el dueño del mundo/ la mosca aceptó e hicieron equipo/ al gobierno llegaron y se inflaron/ el sapo viajaba y jugaba fútbol mientras la mosca gobernaba/ el sapo firmaba/ la mosca falsificaba.

El verso, esencialmente poético, construido con palabras contundentes, es la voz acusadora de un entorno injusto, lapidario que se posesiona en el destino de la mujer de generación en generación con silencios cómplices: Intentas vencer el miedo creyéndole/ y mientras tanto envejeces.

La herencia como una predestinación al fracaso en las generaciones de mujer a mujer: de madre a la hija de la hija a la hija: si ya fracasaste en todo no tienes por qué no/ fracasar como madre/ obvio/ y así se aprende… Un fracaso como madre implica también un fracaso / de la hija como hija…

Miradas. Con miradas de solidaridad abraza a la mujer el verso, haciendo suyos los sufrimientos que ella misma minimiza o los trata de esconder por la censura o por el miedo a la sociedad que maneja un doble discurso hipócrita: no digas que exageras/y sueltas unas lágrimas/ no niegues los huecos en los días /la hora con espinas y los minutos de alfileres. Sin embargo, no se deja de lado el compromiso que siente esta poesía de motivar, estimular la reivindicación de la mujer como persona con derechos e igualdad de condiciones. Mujer: hornilla al fogón, hueles a pan con miel/ por el padre abre la llave/ no llores al hijo o la hija/mujer farola en la noche/abre las puertas de par en par.

Ni aguja ni reloj testimonia una vez más que la obra poética de Rossemarie Caballero no es una simple especulación con la palabra; por el contrario, demuestra que es esencial que el verso sea poético con palabra de idea y alma. Podemos concluir este recorrido lector con la sensación de haber vivido varias experiencias humanas, que por la iluminación poética se convierten en algo que es “ahora y no para siempre”.