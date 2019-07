Leo Rosas: Hay que mostrar al mundo que Bolivia tiene talento

El cantante Leo Rosas estará en Cochabamba este miércoles dando una conferencia de prensa y promocionando “Perdóname”, su más reciente producción musical.

El evento se realizará a las 11:00 en Comteco, ubicado en la avenida Ballivián. El artista, finalista del reality La Voz, interpretará algunas canciones con las que participó en el programa mexicano. Luego, a las 15:00 en el mismo ambiente, firmará autógrafos para sus fans.

Rosas habló con Los Tiempos sobre su visita a Bolivia y su recorrido por Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. También de sus proyectos futuros.

- Llegas el miércoles a Cochabamba, ¿qué canciones más cantarás para tu público?

Voy a hacer un showcase (un pequeño show de tres a cinco canciones) como “Todo se derrumbó”, “Amiga mía” y otras.

- ¿Qué proyectos más se vienen para Leo Rosas?

Tengo la idea de hacer un disco en la que estará “Perdóname” y otras canciones más y realizar giras por todas partes del mundo. Hay varios proyectos que se están gestando.

- ¿Cuándo darás un concierto en Bolivia?

Todavía no queremos revelar el dato, pero es muy pronto. Estén atentos. Estaré publicando en mis redes sociales.

- ¿Hace cuánto tiempo partiste de Bolivia y por qué?

He estado viviendo entre Bolivia en México, pero oficialmente estoy acá (México) desde el 2016 buscando nuevos horizontes.

- Tu fama disparó con tu participación en el programa La Voz. ¿Es necesario entonces que los artistas bolivianos apunten a salir del país para hacerse conocer? ¿Qué piensas al respecto?

Depende de la estrategia de cada artista. México es un monstruo de la industria musical, pero hay otros países donde hay talento y se pueden realizar varias cosas. Una vez más reitero que depende de cada artista y de cómo quiera moverse.

-¿Cuál es la experiencia que te deja La Voz? ¿Cómo es el trabajo dentro de este reality?

El trabajo dentro de La Voz es bien difícil porque tuvimos horarios desde las 6:00 hasta las hasta las 2:00, en algunos casos. Siempre teníamos cosas que hacer como grabaciones, ensayos, entrevistas. Pese a ello, me he ganado el cariño del público no sólo de México, sino también de mi país y de otras regiones del mundo. Tengo experiencias gratas.

- ¿Vamos a conocer también tu faceta de compositor?

Honestamente, no soy mucho de eso, pero quiero sacar una “rolita” (canción) que espero que al público le guste. El compositor de “Perdóname” es el español Carlos Veizaga, un gran amigo mío.

- ¿Cómo te ves de aquí a cinco años?

Me veo en los escenarios cantando y compartiendo con mi público. Transmitir esperanza y fe a todos mis seguidores. Quiero seguir haciendo lo que amo, cantar.

- ¿Cuál es la experiencia más triste que has atravesado en tu carrera de cantante?

Siempre hay problemas de lo cotidiano y hay que saber lidiar con ello. Creo que me enfoco más en el amor a mi música, a mi trabajo de artista.

- Estás varios años viviendo en otro país, ¿cómo se ve desde México a Bolivia, en el ámbito artístico?

México no tiene el gusto de conocer el talento de Bolivia. Pese a que sea considerado un monstruo en la industria musical ya que todos se conocen. Yo creo que no sólo hay que quedarse o enfocarse en Bolivia. Hay que salir. Hay que mostrar al mundo que Bolivia tiene talento.

- En paralelo a la música, ¿cuáles son tus otras actividades? Estudios o cursos, tal vez…

Estoy metido 100 por ciento a mi música y en mis ratos libres me gusta hacer natación, idiomas y otras cosas para culturizarme en el ámbito internacional.

