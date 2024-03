Shakira estrena el video oficial de la canción “Entre paréntesis” con el Grupo Frontera

Shakira sigue sorprendiendo a sus seguidores en el mundo con lanzamientos inesperados, en esta oportunidad la barranquillera entregó el video oficial del sencillo "Entre paréntesis" junto con el Grupo Frontera. Este sencillo forma parte de las nuevas colaboraciones que presentó en su trabajo discográfico "Las mujeres ya no lloran".

Esta entrega de la intérprete colombiana continúa posicionándose como un himno y voz para millones de mujeres que hablan de cerca sobre el empoderamiento femenino. Así las cosas, esta es la segunda canción del álbum con la que Shakira fusiona el regional mexicano.

En este clip, la colombiana se muestra como una mujer fuerte e independiente que trabaja en un taller de mecánica y se equipara con los hombres que la rodean en las labores. La colombiana aparece inicialmente vistiendo un pantalón cargo en color beige con una camisilla blanca, con su rostro manchado de grasa al igual que su vestimenta.

"Dime que te pasó, porque te noto fría tus besos ya no saben a lo que sabían... Sigues durmiendo en mi cama, pero la siento vacía", es el primer verso que se escucha en uno de los integrantes de la agrupación mexicana.

Posteriormente, la intérprete de temas como "Acróstico" y "TQG" muestra uno de sus talentos tocando la guitarra, sentada junto a otros integrantes de Grupo Frontera. Aquí es donde interviene con su voz y plasma nuevamente el dolor de una ruptura amorosa -con su expareja Gerard Piqué- y deja a más de uno conteniendo la respiración.

"Dime que pasó, ya no eres el de antes. Parece que esto para ti no es importante... Hay cosas en la vida tan obvias que no hace falta ni decir".

Otro fragmento del video presenta a la barranquillera en un pequeño escenario acompañada de la agrupación que fue éxito en el Festival Estéreo Picnic, dando giros que recuerdan a Selena Quintanilla en varias de sus presentaciones en vivo.

Esta letra de la artista barranquillera está cargada de sentimiento, pues menciona que en varias ocasiones en su relación se habrían negado verbalmente las infidelidades, pero una mirada habla más que mil palabras.