En Bolivia se pagará extra por compartir contraseña de Netflix

Netflix anunció el martes la actualización sobre el uso de contraseñas y cuentas compartidas, un cambio que afecta a EEUU y todos los países de Latinoamérica, incluido Bolivia. A partir de ahora solo podrán usar la misma cuenta aquellos miembros de “un hogar”, es decir, en un mismo domicilio, según una nota publicada en el portal de Unitel.

La plataforma de video ha explicado que se considera “hogar” al “conjunto de dispositivos conectados a internet en el lugar principal donde veas Netflix”, según especificó el gigante del “streaming” en un correo enviado a sus usuarios. Revisa tu correo para confirmar si ya te llego el aviso que incluye la nueva forma de pagar para compartir la cuenta.

“Tu cuenta de Netflix es para ti y las personas con las que vives: tu hogar”, reza el mensaje vía correo electrónico. La plataforma ofrecerá a sus clientes dos opciones antes de compartir contraseña: el usuario que viva fuera de su hogar puede transferir su perfil a una nueva suscripción de pago, o el titular de la cuenta puede añadir un miembro más pagando.

“Un miembro extra tendrá su propio perfil, cuenta y contraseña, pero su membresía será pagada por la persona que lo invitó a unirse”, detalló Netflix. ¿Cuánto costará el pago en Bolivia?

La plataforma ha publicado los nuevos precios: Básico: $us 3.99 (Bs 27.5) al mes, sin posibilidad de agregar un miembro extra. Estándar: $us 5.99 (Bs 41.3) al mes, con la posibilidad de agregar un miembro extra por $us 2.99 (Bs 20.6) al mes.

Premium: $us 7.99 (Bs 55.1) al mes (posibilidad de agregar dos miembros extra por $us 2,99 (Bs 20.6) cada uno, al mes. Ahora, si se tiene una cuenta Estándar más un miembro extra se pagará $us 8.98 (Bs 61.9); en el caso de las cuentas Premium, si se paga por un perfil externo más el precio se eleva a $us 10.98 (Bs 75,7) y por dos miembros extra se cancelará en total $us 13.97 (Bs 96).

Hay que recordar que en febrero de este año Bolivia fue uno de los países que se benefició con la rebaja de precios de la plataforma, por ejemplo, el plan Premium rebajó de $us 13.99 a $us 7.99, por lo que se está retornando a los antiguos costos.

El comunicado de este martes concluyó tratando de prevenir una fuga de clientes tras los nuevos cambios: “Seguiremos invirtiendo mucho en una amplia variedad de nuevas películas y programas de televisión, para que (...) siempre haya algo que te satisfaga en Netflix”.

El modelo de control de contraseñas compartidas es uno de los principales quebraderos de cabeza para la plataforma, que ha sufrido importantes pérdidas de usuarios por este motivo en regiones como Latinoamérica, pero ha sabido compensarlo ofreciendo planes a precio reducido con publicidad.

Pese a los tiempos de cambio que vive la empresa dirigida por Ted Sarandos, Netflix se mantiene como el servicio de “streaming” líder a nivel mundial con 232,5 millones de clientes, y alcanzó unos ingresos de 8.162 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, un incremento del 3,7 % con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.