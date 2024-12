Ana de Armas y Oscar Isaac protagonizarán la nueva serie de David O. Russell

La actriz hispanocubana Ana de Armas, conocida por su reciente interpretación de Marilyn Monroe en 'Blonde', protagonizará junto al actor guatemalteco Oscar Isaac ('Scenes from a Marriage') una nueva serie de Apple TV + dirigida por David O. Russell ('American Hustle'), según ha informado en exclusiva la revista Deadline.

De Armas e Isaac ejercerán además de productores ejecutivos del proyecto junto al director, que también combinará ambas funciones.

Según avanza la revista, el título provisional de la serie podría ser 'Bananas', en alusión a las llamadas repúblicas bananeras, como se suele llamar a los países inestables política y económicamente de Centroamérica.

Pese a que la dirección correrá a cargo de David O. Russell, nominado dos veces al Oscar a mejor director, el guion, del que no se conocen más detalles, será obra de Carolina Paiz, quien también hará de productora ejecutiva.

Paiz, que figura como creadora de la serie, es conocida por ser una de las productoras de las reconocidas 'Orange Is the New Black' y 'Narcos'.

Esta será la primera serie en la que De Armas trabaje exclusivamente en inglés. En junio del próximo año está previsto que se estrene su último trabajo en cines, 'Ballerina', del estadounidense Len Wiseman.