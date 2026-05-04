De Colombia a la India: El plan del magnate Anant Ambani para salvar a los hipopótamos de Escobar

La crisis ecológica de los hipopótamos en Colombia, una herencia involuntaria del auge del narcotráfico en los años 80, alcanzó un punto de inflexión internacional tras la reciente decisión del Ministerio de Ambiente de Colombia de autorizar la eutanasia de 80 ejemplares para frenar el crecimiento de esta especie invasora. En medio de este anuncio, surgió una alternativa desde el continente asiático.



Anant Ambani, heredero del imperio Reliance Industries e hijo menor del hombre más rico de Asia, propuso formalmente el traslado de estos animales a su centro de rescate en la India, reabriendo el debate sobre si la filantropía privada puede —o debe— intervenir en problemas de bioseguridad nacional, según diferentes medios internacionales.

El origen del conflicto



La historia se remonta a la Hacienda Nápoles, donde Pablo Escobar estableció un zoológico privado que incluía cuatro hipopótamos importados ilegalmente. Tras la caída del capo, mientras otras especies fueron reubicadas, los hipopótamos quedaron en libertad en el Magdalena Medio. Encontraron en los ríos colombianos un paraíso sin sequías ni depredadores naturales, lo que disparó su tasa de reproducción.



Actualmente, la población se estima en cerca de 200 ejemplares. Expertos del Instituto Humboldt advierten que, de no tomarse medidas drásticas, la cifra podría escalar a 500 para el año 2030 y alcanzar los mil ejemplares en 2035.



Este crecimiento representa una amenaza crítica para los ecosistemas acuáticos, desplazando a especies nativas como el manatí y alterando la composición química del agua. Además, la agresividad y territorialidad de estos animales han generado un riesgo latente para las comunidades ribereñas que conviven con ellos, reportan medios locales y expertos.

La postura del Estado



A mediados de abril, el Gobierno colombiano, bajo el liderazgo de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, confirmó que la eutanasia se integraría como una de las herramientas de manejo poblacional. Según el Ministerio, las alternativas ensayadas previamente, como la esterilización química y física, han resultado insuficientes, costosas y logísticamente complejas debido al tamaño y temperamento de los animales.



Hasta hace poco, el Estado sostenía que ningún país había aceptado formalmente recibir a los ejemplares. Fue bajo este escenario de “callejón sin salida” que se justificó la necesidad de sacrificar a 80 individuos, basándose en estudios técnicos que priorizan la estabilidad del ecosistema nacional sobre la vida de los individuos de una especie invasora.

Vantara: La propuesta de salvamento desde la India



La oferta de Anant Ambani propone un giro de 180 grados. El magnate busca trasladar a los 80 hipopótamos a Vantara, un centro de conservación masivo en el estado de Gujarat, India. Este complejo ya alberga a una vasta diversidad de fauna rescatada, incluyendo elefantes y grandes felinos.



“Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron. Son seres vivos y sensibles”, declaró Ambani en un comunicado oficial. Su postura defiende que la compasión y la seguridad pública no son excluyentes. La propuesta de Vantara incluye asumir la logística veterinaria y de transporte, un desafío no menor si se considera que cada ejemplar pesa varias toneladas y requiere protocolos de sedación y cuarentena extremadamente estrictos para un viaje de 15.000 kilómetros.

El dilema ético y científico



A pesar del atractivo humanitario de la propuesta, la comunidad científica mantiene cautela. Existen tres puntos neurálgicos que oscurecen la viabilidad total de esta solución:



- La persistencia del problema en territorio colombiano: El traslado de 80 individuos no detendría la reproducción de los más de 100 que quedarían en el Magdalena Medio. Colombia seguiría necesitando una estrategia integral de monitoreo y control.



- La viabilidad del transporte: Mover megaherbívoros por aire o mar implica riesgos de mortalidad elevados y costos astronómicos que, según críticos, podrían invertirse mejor en la restauración de hábitats locales.



- La transparencia de los centros privados: Vantara enfrentó cuestionamientos sobre la opacidad en la adquisición de sus animales y el impacto de concentrar tal cantidad de fauna bajo una gestión corporativa ligada a Reliance Industries.

El polémico centro de conservación a donde el millonario propone trasladar los hipopótamos

Texto: Infobae







El centro Vantara, cuyo nombre significa “Estrella del Bosque” en hindi, surgió como una respuesta a la necesidad de rescatar, cuidar y rehabilitar animales en situación vulnerable. Se trata de una iniciativa filantrópica de la familia Ambani, encabezada por Anant Ambani, hijo menor del empresario Mukesh Ambani, que ocupa un área de más de 1.400 hectáreas en Jamnagar, al oeste de la India. Según sus creadores su propósito es ofrecer refugio a animales heridos, explotados o en peligro de extinción, brindando atención veterinaria y, en algunos casos, preparando a los ejemplares para una posible liberación en la naturaleza.



El centro reúne a más de 2.000 animales de 43 especies diferentes, entre ellos elefantes, grandes felinos, herbívoros y reptiles. Vantara fue inaugurado oficialmente por el primer ministro indio Narendra Modi en marzo de 2025 y ha sido presentado como el mayor proyecto de su tipo en la India y uno de los más grandes a nivel mundial.



La Fundación Reliance asegura que la gestión del centro prioriza la transparencia y el cumplimiento de la ley, y que la adquisición de animales se realiza bajo estrictos controles legales y sanitarios. La creación de Vantara responde a una visión que combina filantropía, conservación y tecnología. Anant Ambani, figura central en el proyecto, declaró que su objetivo no es exhibir animales ni lucrar con ellos, sino “salvar vidas y promover el bienestar”.



Desde su adolescencia, Ambani mostró interés por la fauna exótica y fue ampliando su colección privada hasta transformar la idea inicial en un complejo de rescate a gran escala, financiado por la propia familia y la Fundación Reliance.



A partir de 2019, el proyecto ganó notoriedad con la adquisición de animales provenientes de situaciones de riesgo, como víctimas de tráfico ilegal, cazadores furtivos o conflictos con poblaciones humanas.



Además de los animales rescatados en la India, Vantara ha importado ejemplares de África, especialmente felinos y guepardos, lo que ha generado nuevas controversias sobre la transparencia y los alcances de su política de adquisiciones.



Vantara no ha escapado a la polémica ni a la vigilancia pública. Organizaciones conservacionistas y activistas han denunciado presuntas irregularidades en la adquisición y transporte de animales, sobre todo en el caso de grandes felinos transportados de Sudáfrica y elefantes trasladados desde templos de la India. Las acusaciones también incluyen supuestas infracciones a la ley de protección de la fauna, irregularidades financieras y dudas sobre el bienestar animal en un entorno próximo a una de las refinerías más grandes del mundo.