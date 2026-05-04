Qué beneficios tiene beber agua tibia según la medicina tradicional china

Actualidad
BBC
Publicado el 04/05/2026 a las 14h36
ESCUCHA LA NOTICIA

“Me lo encontré en mis redes sociales y aparecía un video detrás de otro... Pensé: ¿por qué no intentarlo?”, dice Maryam Khan, de 21 años. No se trata de una rutina de ejercicios extenuante ni de un costoso elixir para el cuidado de la piel; la tendencia que Khan y muchos otros están probando es simple: beber agua caliente por la mañana.

Los beneficios para la salud de beber agua caliente o tibia se han promovido durante miles de años en sistemas holísticos como la medicina tradicional china y el Ayurveda, originario de la India.

Pero esta práctica ancestral ha alcanzado una nueva audiencia global tras arrasar en las redes sociales a principios de año.

Videos de TikTok e Instagram con millones de visualizaciones están etiquetados con las frases “newly Chinese” y “Chinamaxxing”. En ellos aparecen principalmente jóvenes bebiendo agua tibia, desayunando alimentos calientes y comenzando el día con estiramientos. Pero, ¿pueden estos sencillos hábitos de vida mejorar realmente la salud?

Conservación de energía

Una creencia fundamental de la medicina tradicional practicada por millones de personas en China es que la energía, o Qi, circula por el cuerpo y que la enfermedad se produce cuando este flujo se bloquea o se desequilibra.

Quienes la defienden creen que beber agua tibia —enfriada a 40-60 °C para evitar quemaduras en la boca o la garganta— potencia y conserva el Qi y, a su vez, mejora la salud y la longevidad.

“Imagínanlo como una casa”, dice el profesor Shun Au, investigador de la medicina tradicional china. Él explica que, según este sistema de salud holístico, comer alimentos fríos es como una corriente de aire que entra por la casa.

Esta teoría sustenta otros consejos de la medicina tradicional china, como usar pantuflas calientes en casa y empezar el día con un desayuno caliente.

Estos hábitos fueron la puerta de entrada a la medicina tradicional china para Khan, una asistente de arquitectura que actualmente vive en Londres y que descubrió esta tendencia en TikTok.

Khan afirma que siente beneficios al comenzar el día con Tai Chi —que combina movimientos lentos y fluidos, respiración profunda y meditación— y al sustituir su café habitual por agua tibia. “Al tomar cafeína inmediatamente, no me daba cuenta de que después me sentía bastante mareada”, comenta.

“Entonces empecé a beber agua caliente sola, a veces con menta, limón... y sí que me sentía más fresca”, añade.

¿Por qué la gente recurre a la medicina tradicional?

El interés de las generaciones más jóvenes por los consejos sobre el estilo de vida tradicional chino refleja una creciente tendencia social, afirma la Dra. Shyama Kuruvilla, directora interina del Centro Mundial de Medicina Tradicional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Incluso en Europa, se han realizado estudios poblacionales... uno en Alemania muestra que el 70% de la población, o incluso más, utiliza alguna forma de medicina tradicional complementaria e integrativa. Y en algunos países, como China e India, podría superar el 90%”, explica.

Algunos defensores desconfían de la medicina moderna, una mentalidad que podría haberse visto impulsada por la pandemia de covid. Un estudio estadounidense indica que la confianza en los médicos y hospitales disminuyó de más del 70% en 2020 a aproximadamente el 40% en 2024 entre los encuestados.

Otras personas pueden carecer de acceso a la medicina biomédica o utilizar la medicina tradicional como una alternativa más económica.

Y algunas se sienten atraídas por la medicina tradicional porque ofrece un enfoque personalizado y holístico. Hábitos como beber agua tibia pueden ser un punto de partida para acceder a sistemas de salud que promueven el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el entorno. Estos sistemas también tienen un profundo significado cultural, espiritual e histórico para muchas personas.

“Muchos practicantes de medicina tradicional y miembros de comunidades indígenas dirían: ‘Hemos usado esto durante milenios... hemos visto que ayuda a la gente’”, afirma Kuruvilla.

El centro mundial de medicina tradicional de la OMS evalúa la evidencia para brindar orientación a quienes diseñan políticas y a los pacientes.

Es una tarea titánica, ya que actualmente menos del 1% de la financiación mundial para la investigación en salud se destina a la investigación en medicina tradicional, señala.

Antes de probar la medicina tradicional, los pacientes deben consultar con su médico para asegurarse de que sea segura en el contexto de su atención médica general, recomienda la experta de la OMS.

¿Pero qué hay de beber agua caliente en particular? Si bien la OMS no tiene ninguna guía específica, Kuruvilla explica que depende de la temperatura del agua, la cantidad que se beba y las condiciones de salud de cada persona. “Se trata de... evidencia y equilibrio”, enfatiza.

Lo que dice la ciencia

Beber agua tibia a primera hora de la mañana puede ofrecer algunos beneficios, afirma la Dra. Rosy Brooks, médica de cabecera y especialista en medicina de la longevidad. “Tiene un ligero beneficio en la digestión y ayuda a aliviar el estreñimiento”, añade.

Además, existen algunas evidencias que sugieren que el agua tibia puede ayudar a calmar los espasmos en el esófago, el tubo que conecta la garganta con el estómago, explica.

Tus comentarios

Lo más leído

1
En 2025 se duplicó el uso del QR: pasó de $us 22.547 millones a 51.293 millones
2
Sin Límites. Las mujeres que revolucionan el deporte nacional
3
La COB y sectores sociales empiezan movilizaciones; Gobierno pide diálogo
4
Mariel Beauty House Makeup expande sus servicios con una renovada propuesta integral
5
Gobierno dice que reforzará seguridad en Santa Cruz tras ola de asesinatos

Lo más compartido

1
11 días de diversión, negocios y vitrina mundial
2
La COB y sectores sociales empiezan movilizaciones; Gobierno pide diálogo
3
Mariel Beauty House Makeup expande sus servicios con una renovada propuesta integral
4
Desde Estados Unidos, los expertos del fútbol Lisa Berg y Omar Salgado llegan a Bolivia en mayo
5
Gobierno dice que reforzará seguridad en Santa Cruz tras ola de asesinatos

Más en Actualidad

04/05/2026
5 tesoros para mamá prepara el regalo para la reina del hogar
Este mes celebramos a mamá en Bolivia, coincidiendo con varios países del mundo. Con el objetivo de tener listo tu regalo, te proponemos cinco ideas para...
Ver más
04/05/2026
De Colombia a la India: El plan del magnate Anant Ambani para salvar a los hipopótamos de Escobar
Ver más
Ver más
04/05/2026
FEXCO 2026 Belleza y talento bajo el lente de Los Tiempos
Ver más
04/05/2026
Sin Límites. Las mujeres que revolucionan el deporte nacional
Ver más
04/05/2026
Mariel Beauty House Makeup expande sus servicios con una renovada propuesta integral
APUNTE. Esta fruta, rica en vitamina C, antioxidantes y fibra, resulta beneficiosa para personas sanas, pero puede presentar riesgos para quienes padecen enfermedades renales
Ver más
04/05/2026
Naranjas y función renal: lo que hay que saber antes de incluirlas en la dieta
En Portada
04/05/2026 País
Paz dice que el sicariato es por la disputa de la cabeza del narco y que Evo está tras los conflictos
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, aseguró que Evo Morales está detrás de la desestabilización del Gobierno nacional. y afirmó que tras la captura...
vista
04/05/2026 País
Tras 28 días de caminata, marcha campesino-indígena de Pando y Beni llega a La Paz en rechazo a la Ley 1720
Tras 28 días de marcha, la marcha de indígenas y campesinos de Pando y Beni llegaron a la ciudad de La Paz exigiendo la abrogación de la Ley 1720, de...
vista
04/05/2026 País
Paz afirma que la provisión de "gasolina limpia" está garantizada "mientras no haya bloqueos"
"La provisión de gasolina limpia a Bolivia está absolutamente garantizada, cada día se revisa la cantidad de este combustible y de diésel que ingresa al...
vista
04/05/2026 Cochabamba
Manfred Reyes Villa asume su segundo mandato como alcalde de Cochabamba
Manfred Reyes Villa fue posesionado este lunes, nuevamente como alcalde de Cochabamba en un acto que se desarrolló en el Tribunal Departamental de Justicia y...
vista
04/05/2026 País
Velasco jura como gobernador de Santa Cruz: 'Vamos a reclamar con firmeza lo que nos corresponde'
Juan Pablo Velasco es oficialmente, desde media mañana de este lunes, gobernador del departamento de Santa Cruz. Hizo juramento del cargo en un acto oficial...
vista
04/05/2026 Cochabamba
Loza asume la Gobernación de Cochabamba
Loza asume la Gobernación de Cochabamba.
vista
Actualidad
Leonardo Loza asumió este lunes 4 de mayo como gobernador de Cochabamba y en su discurso agradeció a sus padres, su...
Ver más
04/05/2026 Cochabamba
Loza asume como Gobernador y agradece a sus padres y saluda a Evo
El narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán ha presentado una carta manuscrita a un juez del Distrito Este de...
Ver más
04/05/2026 Mundo
'El Chapo' Guzmán pide su extradición a México y denuncia violación de sus derechos en EE. UU.
El emirato de Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos) ha informado este lunes de un "gran incendio" en sus instalaciones...
Ver más
04/05/2026 Mundo
Un dron iraní causa un gran incendio en instalaciones petroleras de Fuyaira, Emiratos Árabes Unidos
María Galindo, activista de Mujeres Creando, fue expulsada de la marcha indígena de Pando y Beni que ingresó este lunes...
Ver más
04/05/2026 País
Indígenas expulsan de su marcha a María Galindo: "Discriminadora, pida disculpas de rodillas"
Deportes
Hugo Dellien tuvo un gran debut en el Masters 1000 de Roma ante el francés Luca Van Assche, número 98 del mundo, al...
Ver más
04/05/2026 Tenis
Hugo Dellien avanza a segunda ronda de la qualy en el Masters 1000 de Roma
Bolívar cumplió un nuevo aniversario este 2026 con la preocupación sobre su conducción institucional, porque en el...
Ver más
04/05/2026 Fútbol
Guido Loayza espera que Claure siga en la presidencia de Bolívar hasta 2028
El cochabambino Julio César Baldivieso dejó de ser entrenador de Always Ready, anunció ayer el club de la banda roja...
Ver más
04/05/2026 Fútbol
Confirman que DT Marcelo Straccia reemplazará a Baldivieso en Always
The Strongest enfrentará a Academia del Balompié Boliviano (ABB) esta tarde en La Paz, en partido válido para la quinta...
Ver más
03/05/2026 Fútbol
The Strongest mide fuerzas con ABB con el objetivo de lograr la punta del torneo
Tendencias
En Bolivia, los asentamientos ilegales en tierras fiscales, privadas y áreas protegidas crecen sin control.
Ver más
27/04/2026 Salud
Invasiones amenazan las áreas protegidas de Bolivia
Doble Click
El estreno del filme nacional “La hija cóndor” marca la agenda cultural cochabambina de la semana 19 de 2026.
Ver más
04/05/2026 Cine
Cartelera: Filme “La hija cóndor” llega atestado de galardones
Desde las primeras páginas de Ñamérica, de Martín Caparrós, el lector siente que no está frente a un ensayo sobre el...
Ver más
04/05/2026 Cultura
Ñamérica, la ñ que nos nombra
“La hija cóndor”, la película boliviana que no para de sumar premios y reconocimientos en todo el mundo, se estrenará...
Ver más
03/05/2026 Cine
“La hija cóndor” se estrena en Bolivia tras cosechar 25 premios internacionales
David Mondacca llega a Cochabamba para mostrarnos su última creación: Metamorfosis B, su versión teatral de la novela...
Ver más
03/05/2026 Cultura
Mondacca presenta su Metamorfosis B