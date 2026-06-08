UPAL premia a los ganadores del 4° Concurso Nacional de Artículos Científicos “Ciencias en Bolivia”

La Universidad Privada Abierta Latinoamericana (UPAL) llevó a cabo el pasado 29 de mayo el acto de premiación del 4to Concurso Nacional de Artículos Científicos “Ciencias en Bolivia 2025–2026”. El evento, desarrollado en la biblioteca del Campus Túpac Amaru, contó con la presencia de autoridades institucionales como el rector Ing. Boris Morales Oña, el Director de la Revista Orbis Tertius UPAL, Mgr. Juan Eduardo Hinojosa y la Coordinadora de Investigación, Dra. María Elena Lopez Aguayo.



El primer lugar (Bs 4.000) fue otorgado a Magaly Choquevilca Ibáñez por su proyecto enfocado en los lineamientos técnicos de restauración urbana sostenible aplicados al cierre del relleno sanitario de Huajara, Oruro. Asimismo, Carmen Inés Barrientos Seborga obtuvo el segundo puesto (Bs 2.500) con una investigación sobre el fortalecimiento de la competencia investigativa en la educación superior, mientras que Karina Bolívar Enríquez completó el podio en tercer lugar (Bs 1.500) con un estudio sobre el rendimiento diagnóstico clínico y serológico en la artritis reumatoide.



“Este proyecto nace hace seis años donde se vio la necesidad que existe de crear un medio por el cual todos los investigadores puedan presentar sus proyectos y podamos premiar. Somos la única universidad que fomenta la investigación con premios reales”, sostuvo el rector de la UPAL, reafirmando el compromiso de la casa de estudios con el desarrollo de la investigación científica.