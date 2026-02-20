Por qué convivir con un gato es bueno para la salud mental

El 20 de febrero se celebra el Día Mundial del Gato, una de las tres fechas del año dedicadas a destacar el papel positivo de los gatos en la vida humana. Esta conmemoración, instaurada en memoria de Socks, el célebre felino de la familia Clinton, visibiliza los múltiples beneficios que aportan estos animales.

De acuerdo con Health Harvard Publishing, cada vez más investigaciones científicas y expertos internacionales coinciden en que convivir con gatos tiene efectos notables en la salud mental, especialmente en la reducción del estrés y en el fomento del bienestar emocional.

La Asociación Psiquiátrica Americana (APA) y la Asociación Americana de Medicina Veterinaria subrayaron que el 84% de quienes tienen gato reconoce un impacto positivo en su salud mental. Los gatos se distinguen por ofrecer compañía, amistad y apoyo emocional, cualidades que se vuelven importantes en momentos de dificultad. Estos efectos se documentaron en diferentes estudios.

Efectos positivos en la salud mental, avalados por la ciencia

La evidencia, mostró que la presencia de gatos en el hogar contribuye a la reducción del estrés y al alivio de la ansiedad. Según las encuestas citadas por la APA, un 62% de los dueños de mascotas percibe una disminución de la ansiedad gracias a la presencia tranquila de sus animales.

Además, los gatos, por su independencia y afecto, pueden ofrecer consuelo sin demandar atención constante, un aspecto valorado por personas sometidas a presión emocional.

Los mecanismos biológicos detrás de estos beneficios han sido objeto de análisis. Laura Elin Pigott, profesora de Neurociencias en la Universidad South Bank de Londres, explicó en The Conversation que las caricias suaves estimulan la liberación de oxitocina —conocida como la “hormona del afecto”— tanto en el humano como en el animal. Pigott precisó que la interacción debe respetar la comodidad del gato: “Si el gato se siente seguro, la oxitocina fluye; si está incómodo o forzado, este proceso disminuye”.

El ronroneo de los gatos representa un aspecto relevante en su efecto terapéutico. Según el Rutherford Veterinary Hospital, las vibraciones del ronroneo, que se sitúan entre 25 y 150 Hertz, contribuyen a la relajación y pueden favorecer la reducción de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca en los humanos.

Además de estimular la producción de endorfinas y serotonina, este fenómeno biológico ayuda a regular el ánimo y fortalecer el vínculo emocional entre el animal y su cuidador.

Estudios de la Universidad de Ginebra y Health Harvard Publishing documentaron que la convivencia con gatos podría ralentizar el deterioro cognitivo en personas mayores. Datos de 18 años recogidos de 16.582 adultos de 50 años o más mostraron que los cuidadores de gatos experimentan una disminución más lenta en su fluidez verbal, una capacidad esencial para la comunicación cotidiana.

Según Adriana Rostekova, investigadora principal, los gatos pueden sustituir parte de la red social de sus tutores, mientras que los perros suelen asociarse con la conservación de la memoria inmediata.

Trabajos publicados en Elsevier indicaron que vivir con gatos tiene también ventajas físicas y sociales. La exposición temprana a alérgenos felinos en niños puede reducir la probabilidad de desarrollar alergias.

Harvard relacionó la presencia de gatos con la reducción de la presión arterial y un menor riesgo de enfermedades cardíacas. Además, la rutina diaria asociada al cuidado de un gato aporta sentido de propósito e incentiva la socialización, especialmente en personas mayores.

Acompañamiento en situaciones de crisis y soledad

En situaciones de crisis o soledad, los gatos ofrecen un acompañamiento emocional. Según la Asociación Americana de Psicología, el 70% de quienes atraviesan dificultades emocionales reporta una mejora en su bienestar al interactuar con su gato.

Investigaciones de la Universidad Brenau, en Estados Unidos, mostraron que acoger un gato puede aliviar la sensación de soledad y favorecer la salud mental en adultos mayores. Debido a que los gatos no necesitan entrenamiento para detectar estados emocionales, su apoyo resulta espontáneo y natural, facilitando el autocuidado y el alivio de la angustia.

Para muchas personas, compartir su día a día con un gato no solo añade compañía y rutinas, sino que representa una de las formas más placenteras de cuidar la propia salud física y mental, integrando momentos de alegría genuina en la vida cotidiana.