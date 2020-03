5 Claves para desintoxicarse después de Carnaval

Las semanas festivas de fin de año no culminaron en 2019, sino que continuaron hasta Carnaval de este año. Periodo en el que fue común darse varios “gustitos”, además de dejar de lado rutinas de ejercicio, hábitos que impactan en la salud. “Está bien dejar de lado un poco ‘lo saludable’, porque parte de la salud se trata de relajarse y disfrutar. Pero también es importante reconocer cuándo tu cuerpo necesita un poco de extra ayuda para volverse a alinear”, explica la health coach Cecilia Jordán.

La experta certificada en salud y nutrición integral en el IIN (Institute for Integrative Nutrition) en Nueva York (Estados Unidos) apunta que desintoxicarse no significa saltarse comidas, tomar sólo jugos o, peor aún, pasar hambre. Agrega que se trata de modificar algunos aspectos de la dieta diaria y estilo de vida. “Tomarlo con calma puede aliviar mucho el estrés y relajar tu mente, puede ayudarte a subir tu sistema inmune y reducir inflamación (que una dieta muy restrictiva no lo logra)”, indica. Jordán resalta que el tracto intestinal está conectado a casi cada sistema y órgano del cuerpo. “Tus opciones y hábitos diarios tienen un impacto en él”, dice. Detalla que los signos de una flora en desequilibrio que pide a gritos una desintoxicación son: dolores de cabeza, cambios de humor, fatiga, depresión o ansiedad, problemas digestivos (gases o hinchazón), inmunidad débil, problemas de piel (como eczema o acné) y alergias y sensibilidad a las comidas.

La health coach advierte que el 75 por ciento de las personas viven con algún problema digestivo y que los desbalances en la flora intestinal pueden causar enfermedades crónicas como obesidad, diabetes y problemas cardiacos, entre otras afecciones. A continuación, la experta comparte cinco consejos para seguir una adecuada desintoxicación.

1. Hidratarse seguido…muy seguido

“El agua es una de las formas más sencillas y baratas de limpiar tu cuerpo”, dice Jordán. Ejemplifica que expulsa las toxinas y “malas” bacterias del cuerpo, ayudando a mantenerse saciado más tiempo. Además, promueve claridad mental y salud digestiva. Respecto al consejo conocido de tomar ocho vasos de agua diarios, recalca que la clave está en la bioindividualidad cuando se trata de una correcta hidratación. Sin embargo, señala que las recomendaciones generales son de 2,7 litros diarios para las mujeres y 3,7 litros para los hombres. “El 20 por ciento de tus necesidades de agua se realizan a través de la dieta. Así que es importante incluir comidas hidratantes, como apio, espinaca, piña y toronja”, adiciona.

2. Añadir más comida fermentada

Jordán afirma que los alimentos fermentados son una especie de probiótico que apoyan la microbioma en el organismo y promueven la generación de bacterias “buenas”. También mejoran la digestión, disminuyen la inflamación, incrementan la inmunidad y pueden combatir infecciones (lo que reduce a largo plazo la necesidad de antibióticos). “No hay manera de perder”, dice la health coach.

Indica como ejemplos de alimentos fermentados: el kéfir, kimchi, kombucha, kimso, pepinillos, sauerkraut, tempeh y yogurt

“Trata de agregar una cucharada de kéfir en tus batidos. Haz un yogurt para tu parfait, sustituye eventualmente el tempeh como una proteína en tus ensaladas o elabora una sopa miso para estas noches lluviosas”, aconseja Jordán.

Aclara que no todas las comidas fermentadas son creadas de igual manera y no todas proveen beneficio para todas las personas. Por ejemplo, si una está embarazada o tiene un sistema inmune debilitado, beber kombucha (que no es pasteurizada) quizás no sea recomendable para ella. “Siempre sé consciente y lee las etiquetas de los alimentos antes de consumir comida fermentada. Algunos, como el yogurt, contienen mucha cantidad de azúcar u otros ingredientes no deseados”, advierte.

3. ¡Arriba la fibra!

La health coach asevera que uno suele enfocarse mucho en los macronutrientes: proteína, grasas y carbohidratos. Sin embargo, si hay un nutriente al que se debe dar más importancia, especialmente cuando se trata de la salud digestiva durante una desintoxicación, es la fibra. “La fibra puede ayudar a prevenir el estreñimiento y otros problemas digestivos que disminuyen la capacidad de nuestro cuerpo para eliminar toxinas”, acota. Durante la desintoxicación, recomienda incrementar el consumo de alimentos ricos en fibra como: alcachofa, espárrago, bananas, achicoria, ajo, puerro, cebollas, peras y frambuesas. Las frutas y vegetales son imprescindibles, resume. Aconseja también consumir granos integrales.

4. Minimizar los “estresores” diarios

“El estrés es la causa número uno de la salud digestiva, más que cualquier comida ‘no saludable’ que ingieras. Si bien es cierto que el estrés moderado te puede servir de impulso para superar un obstáculo o completar una tarea, el estrés crónico tiene un impacto negativo en la salud física, mental y emocional”, destaca la especialista.

Los factores psicológicos, medioambientales, la falta de sueño y la interrupción del ciclo circadiano impactan en la salud y evitan que uno se deshaga de toxinas dañinas. Jordán recomienda comprender qué es lo que estresa a uno realmente y escribirlo. Luego, sugiere que el tiempo de relajación sea una prioridad, para ello recomienda incorporar actividad física (como correr o hacer yoga), meditar, practicar ejercicios de respiración, tomar una siesta, compartir un café con alguien querido, comer algo delicioso o ir al cine, entre otras actividades.

5. Es tiempo de moverse

“El movimiento promueve la digestión, incrementa el flujo sanguíneo, mueve los intestinos y ayuda a expulsar toxinas”, dice Jordán.

Indica que moverse por unos 30 minutos al día, cinco veces por semana, promueve la salud en general, la salud digestiva y la eliminación de toxinas. Explica que ciertos ejercicios promueven una desintoxicación natural como el yoga, taichi y los aeróbicos.

“No se trata de quemar 500 calorías o ejercitar hasta caer de rodillas, se trata simplemente de mover tu cuerpo y encontrar maneras de energizarte”, enfatiza.

ALTERNATIVAS AL CAFÉ

Para las personas que no se sienten completas en su día sin su café azucarado, para mantenerse hidratadas, Jordán sugiere agregar fruta al agua (como rodajas de limón o frutilla), ya que le añade sabor y puede ayudar a aumentar la ingesta. Comprar una botella de agua BPA-free, reusable para llevarla a todas partes. “Algunas veces confundimos hambre con sed, así que tener una botella a mano te asegura que estés siempre hidratado”, agrega. También aconseja tomar un gran vaso de agua primero antes de la taza de café en la mañana, esto ayudará a estimular los movimientos de intestino, explica.