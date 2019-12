Los trece videojuegos más esperados del 2020

El 2020 apunta a ser un año fenomenal para la industria de los videojuegos, porque se producirá el esperado salto generacional con el lanzamiento de la PlayStation 5 y la Xbox.

Esto no quiere decir que las actuales consolas no reciban nuevos estrenos. De hecho, debido a varios retrasos, este 2020 será uno de los años más cargados de lanzamientos.

1. Resident Evil 3 Remake

Tras el exitoso remake de Resident Evil 2, se decía que Capcom lanzaría el remake de la tercera entrega. Así, tras meses de silencio e incontables rumores, por fin el pasado 10 de diciembre se confirmó este proyecto. Lo mejor es que Resident Evil 3 Remake está programado para el 3 de abril de 2020.

2. Cyberpunk 2077

Es un videojuego de rol en primera persona, desarrollado por CD Projekt RED, ambientado en un futuro distópico cyberpunk (si cabe la redundancia). Y, por si fuera poco, el mismísimo Keanu Reeves participa en él. Los polacos de CD Projekt RED despertaron el interés de toda la comunidad gamer con su nuevo proyecto, con el que se alejan de la exitosa saga The Witcher.

La fecha de lanzamiento es el 16 de abril, para las plataformas: Xbox One, PS4, PC y Stadia.

3. Ghost of Tsushima

No sólo es el último gran exclusivo de PlayStation 4, sino el trabajo más grande y ambicioso de Sucker Punch. Tras meses en silencio, por fin en los recientes The Game Awards se proyectó un nuevo tráiler y la confirmación de que Ghost of Tsushima se estrena a mediados del 2020. Sin duda, hay mucha expectativa por este lanzamiento, con el que Sony cierra la actual generación.

4. The Last of Us Part II

Con pocos detalles acerca de su historia y jugando con cierto enigma, su nuevo tráiler del juego desarrollado por Naughty Dog descubre al personaje principal, Ellie, en una misión en la que se reencuentra con su compañero Joel, que en la primera entrega se ve envuelto en una descorazonada trama repleta de conflictos y enemigos.

Un viaje épico en donde los dos protagonistas, más curtidos y con más edad, darán rienda suelta a sus ambiciones. Además, se espera que el juego contenga una larga duración y que coquetee con un nuevo planteamiento más oscuro, aunque por los detalles que han trascendido se da por sentado que volverá a estar enmarcado en una pandemia causada por un virus. Se lanzará el 29 de mayo de 2020.

5. Doom Eternal

Estaba programado para fines del 2019, pero finalmente id Software decidió retrasar el estreno hasta marzo de 2020. En 2016 tuvo un gran impacto. ¿Qué esperar? Música metalera y poderosa, una jugabilidad simple pero adictiva y un nivel de violencia elevado y sin remilgos.

6. Final Fantasy VII Remake

Espectacular será la remasterización y puesta al día de esta entrega del videojuego de rol y fantasía que, según muchos seguidores, es uno de los mejores de su historia. Saldrá el 3 de marzo de 2020.

El primer título de este proyecto transcurrirá en la ciudad de Midgar y ofrecerá una experiencia de juego totalmente independiente, además de un punto de partida ideal para la serie. Además de contar con unos personajes inolvidables y una historia exquisita, presentará un sistema de combate híbrido que combina la acción en tiempo real con la estrategia con comandos.

7. Nioh 2

Acción, sacrificio, dificultad. La secuela del videojuego de rol ambientado en una Japón feudal llegará, tras años de desarrollo, el 13 de marzo de 2020. Aunque, en realidad, funcionará a modo precuela, pero mantendrá la misma fórmula implantada por el título original. Apostará, de nuevo, por el folklore oriental que tan buenos resultados ha dado. A diferencia del anterior, el jugador podrá personalizar al protagonista principal de la aventura de ritmo pausado para poder recuperar vitalidad. Tendrá numerosas habilidades y poderes al margen de ser un maestro a la espada. Este matiz permitirá que los combates se ajusten más a la destreza de cada usuario.

8. Babylon’s Fall

PlatinumGames es un estudio que a pulso se ha ganado su estatus y este año trajo Astral Chain, uno de sus mejores videojuegos en años. Por ello, su nuevo proyecto, Babylon’s Fall, no debe pasar inadvertido.

9. Dragon Ball Z: Kakarot

La saga continúa. El juego narrará los acontecimientos acaecidos en la serie de animación Dragon Ball Z. De ahí a que los creadores hayan deslizado que será muy nostálgico y clásico, aunque sin renunciar a algunas mecánicas y dinámicas más novedosas. Incluirá, como los últimos títulos, combates en tiempo real, pero contará con una gran libertad de movimientos para ir en búsqueda de peleas contra otros guerreros. Será lanzada el 16 de enero de 2020.

10. Marvel’s Avengers

Este esperado juego de lucha permitirá personalizar a los héroes en su objetivo de defender la Tierra de amenazas que van en aumento. El punto de partida será una celebración en la que asisten el Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow y Thor hasta que sucede un terrible accidente a manos de un grupo terrorista. Cada personaje jugable cuenta con habilidades únicas, que se pueden personalizar con mejoras de rendimiento y nuevas habilidades.

Se lanzará el 14 de mayo de 2020.

11. Halo Infinite

Poco se sabe de la esperada continuación de la emblemática saga de disparos. Pero será uno de los caballos de batalla de la próxima consola de Microsoft, la futura Xbox Series X. De ambientación futurista, que servirá de reclamo para cautivar a los seguidores. Lo que se espera es un rendimiento gráfico que deje a todos pasmados. Está previsto su lanzamiento para el 24 de diciembre de 2020.

12. Gran Turismo 7

Otro de los títulos que se esperan con ansia es la continuación de unos de los mejores juegos de carreras de coches de la historia. Una propuesta que puede denominarse Gran Turismo 7 y de la que se espera que tenga un apartado gráfico impresionante. En 2017 se le dio un giro con la llegada de “Gran Turismo Sport” más centrado en el multijugador y compatibilidad con la tecnología de realidad virtual. Se confirmó que está en fase de desarrollo. Se espera, por tanto, que contenga ideas nuevas.

13. Dying Light 2

Este videojuego presentará un apocalíptico zombie con elementos de rol y habilidades de tipo “parkour” para dotarle de mayor verticalidad. Los jugadores podrán realizar acciones como escalar salientes, deslizarse, saltar desde los bordes y correr por la pared para desplazarse por la ciudad. Podrán hacer uso de armas de corto y largo alcance.