HUAWEI Watch GT 2 ayuda en la rutina de ejercicios para Año Nuevo

Cualquiera que sea tu propósito de Año Nuevo, ya sea mejorar la condición física, reducir el tiempo de carrera o simplemente hacer un poco de ejercicio, el HUAWEI Watch GT 2 tiene preinstalados 13 cursos con cuatro niveles distintos que te ayudarán a cumplir estos objetivos.

Entre las rutinas de ejercicio que ofrece el HUAWEI Watch GT 2 hay una para cada necesidad, pues los cursos de este reloj tienen diferentes niveles que se adaptan a la preparación física de cada individuo. Sólo se debe seguir la guía de voz durante los entrenamientos, que indicará cuánto tiempo se debe calentar y qué ejercicio hacer. Y en cuanto a mantener el ritmo cardiaco, que es monitoreado de forma precisa con la tecnología eTruSeen 3.5, ofrece recomendaciones sobre la respiración y movimientos, entre otros.

La duración de algunos entrenamientos no es tan extensa, por lo que no hay pretextos para no hacerlos. Por ejemplo, si se desea empezar con algo de ejercicio, se puede probar el nivel 1 y realizar la rutina “Correr / Caminata: Principiante”, que con una duración de 22 minutos y nivel bajo de dificultad, ayudará a adaptarse a una rutina de carrera; sobre todo, porque el entrenamiento se divide en intervalos pequeños de trote y caminata rápida. Sin duda, esta rutina es perfecta para crear el hábito del entrenamiento, mientras se construye la base de un estado aeróbico.

Si el objetivo es bajar de peso y quemar grasa, pero aún no se cuenta con tanta condición física, está el nivel 2 con a la rutina “Correr para quemar grasa: Principiante”. Este entrenamiento requerirá un poco más de tiempo, pues tiene una duración de 36 minutos; sin embargo, el nivel de dificultad no es alto. Cuenta con tres minutos para calentar con una caminata rápida y 30 minutos para trotar o correr, manteniendo un mismo ritmo cardiaco, y tres minutos de enfriamiento. Esta rutina permite poner foco en quemar grasas a través del impulso del estado vascular.

Si ya se está acostumbrado a entrenar, pero el objetivo es mejorar la resistencia y condición, está el nivel 3 “MAF180: Avanzado”. De dificultad media y con 46 minutos de duración, esta rutina ayuda a seguir aumentando la resistencia y a quemar grasa mientras se mantiene una frecuencia cardiaca en un nivel óptimo para ello.

Cuando la meta es entrenar para aumentar la resistencia aeróbica, lo mejor es elegir el nivel 3 con “Carrera lenta de larga distancia”. Este curso es ideal cuando se entrena para una competencia. Dura más de una hora y se trabaja en el estado físico con carreras de corta y larga distancia. Si el propósito es participar en una primera carrera, el HUAWEI Watch GT 2 tiene para el curso ideal para esta preparación.

HUAWEI Watch GT 2 es el regalo perfecto para esta temporada que, además, ayudará a cumplir los propósitos de Año Nuevo en el apartado de ejercicio y salud. Está disponible en versiones de 42 mm y 46 mm, y en tres ediciones: Sport, Classic y Elite.