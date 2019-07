La acusación de Leyes puede quedar intacta, pese a incidente de Mochilas I

Después de que el Tribunal Séptimo de Sentencia anuló la última parte del proceso contra el alcalde electo ,José María Leyes, por el caso Mochilas I, relacionada con la acusación, una de las fiscales que indaga el hecho, Faridy Arnez, aseveró que la investigación no se verá afectada.

Dijo que las decisiones del juez no tendrían que alterar el sobreseimiento de seis personas, la acusación contra el alcalde José María Leyes y otros seis implicados por la compra irregular de 92 mil mochilas.

La acusación se presentó en junio, pero el tribunal devolvió el cuaderno para que el juez cautelar sanee el proceso.

“El criterio del Ministerio Público es que todo esto no va a incidir, pero no sabemos las decisiones que tomará el juez”, agregó la fiscal.

El abogado del Alcalde, Alberto Trigo, indicó que uno de los principales incidentes que debe resolverse es la apelación a la desconexitud de los casos Mochilas I y II. Si esto sale a favor de la defensa, podrían unirse los procesos y generar cambios. Sin embargo, la fiscal recuerda que esta apelación ya fue resuelta.

Tipos de incidentes

Los incidentes fueron presentados por las partes acusadas del proceso, algunos por la defensa del Alcalde, otros corresponden a la exsecretaria de Desarrollo Humano Andrea García y demás procesados.

El juez Richard Rodríguez debe resolver los incidentes planteados sobre actividad procesal defectuosa, cuestionamientos a ciertos actos y dos excepciones de prejudicialidad y falta de acción.

La preocupación pasa por la posibilidad de apelación de las decisiones del juez, lo cual podría “dilatar” aún más el proceso.

“Son incidentes que podrían ser apelados por quienes consideren que se está vulnerando sus derechos (...) Esto dilata, para el Ministerio Público estos son actos netamente dilatorios y van obstaculizando el desarrollo normal del proceso, porque una vez resuelto puede apelarse”, manifestó la fiscal.

Entre resoluciones y apelaciones el proceso puede demorar entre 10 meses a un año. No es un dato preciso, indicó Arnez, pero es un aproximado. “No se olviden que existe excesiva carga procesal”, manifestó.

Partes del proceso ven intentos de dilatar para que no haya condena. Sin embargo, en delitos de corrupción no se extinguen las causas.

Por otro lado, el abogado de Andrea García, Henry Pinto, observó que el juicio no se podía llevar a cabo sin que la fase preparatoria concluyera. Es decir, sin ningún incidente pendiente.

“Esa fue nuestra petición, porque no puede pasar a la fase del juicio si es que antes no se agota toda la etapa preparatoria, y dentro de esa fase hay actuaciones pendientes que no se han resuelto y va a tomar buen tiempo que se resuelvan, por lo menos un año”, dijo Pinto.

Mientras, el alcalde Leyes continúa detenido en el penal de San Antonio desde el 30 de noviembre de 2018 por el caso Mochilas II.

TRES CAUSAS. INVESTIGAN CASOS DE MOCHILAS I, II Y III

El alcalde José María Leyes está denunciado por los casos Mochilas I, II y III. En todos se presume irregularidades en la compra de 92 mil unidades y material escolar por 10 y 12 millones de bolivianos en cada gestión.

En el caso I el 16 de junio se acusó a Leyes; Diego Moreno, exsecretario de Finanzas; José Miguel Padilla, exsecretario de Atención al Ciudadano; Andrea García, exsecretaria de Desarrollo Humano; la funcionaria Carolina Ayala, y los empresarios, Juan de Dios Morales y María René Ramírez.

Antes fueron sobreseídos seis de los procesados.