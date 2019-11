Instan a que Fiscalía indague quema de San Pedro

A una semana del incendio provocado en la serranía de San Pedro que arrasó con unas 50 hectáreas de vegetación nativa, los vecinos de los barrios: Irlandés, Concordia, Solterito Alto y El Paraíso, esperan que la Fiscalía de Medio Ambiente avance con las investigaciones en este caso.

El martes pasado un grupo de personas que llegó de Sacaba para desbloquear las barricadas de los que cuestionan el resultado de las elecciones generales y al escapar hacia la serranía de San Pedro quemaron parte del cerro “lanzando bolas de fuego o explosivos caseros”, según la denuncia de los vecinos del Irlandés.

“No hemos podido llegar hasta la Aduana, (la Fiscalía de Medio Ambiente), nos resulta muy lejos y no podemos dejar nuestro punto de bloqueo. No tenemos idea si está avanzando o no la investigación, esperemos que sí”, dijo la presidenta del barrio Irlandés, Emma Urcullo.

Por otro lado, una vecina de la urbanización Paraíso, Milka Villarroel, señaló que la dirigencia de esa urbanización evalúa poner la denuncia en contra de los presuntos autores por el riesgo a represalias.

Sin embargo, analiza la posibilidad de sumarse a las denuncias que hicieron los vecinos del Irlandés junto a la Alcaldía de Cochabamba.

“Me estoy haciendo asesorar para presentar una acción directa en contra de esas personas”, dijo Villarroel.

La pasada semana los 21 detenidos por el incendio provocado con explosivos fueron liberados bajo aparentes presiones. Además, la primera fiscal que conoció del caso San Pedro, Cinthia Prado, fue cambiada, lo que generó bastante susceptibilidad en los vecinos. Los 21 detenidos, luego de ser liberados, tendrán que presentarse a declarar sobre este caso.