Pobladores del trópico linchan a joven acusado de robar un vehículo

Unos 10 pobladores de Valle Sacta (Puerto Villarroel) lincharon el domingo a un adolescente de 16 años; su hermano de 18 años logró sobrevivir. Tras el deceso del joven, su cuerpo fue arrojado al río y luego enterrado, pero se desconoce el lugar porque los comunarios mantienen un “pacto de silencio”, informó el vocero de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Alexander Vargas.

El hermano de la víctima puso la denuncia en la Fiscalía y recibe atención médica en el hospital de Ivirgarzama. Como la Policía se ha replegado del trópico de Cochabamba por seguridad, debido a los conflictos sociales, el caso se investiga desde la ciudad.

Vargas explicó en el informe que la Fiscalía indicó que los lugareños no quieren decir nada y hay amenazas a las personas que colaboren con la investigación.

“Han hecho desaparecer el cuerpo. Dicen que lo enterraron, pero se desconoce dónde”, indicó.

Con esa poca información, la Policía trata de encontrar al dueño del vehículo y a los dirigentes de Valle Sacta.

“Si no se los logra encontrar, se los notificara por cédula”, dijo el vocero.

Vargas informó que el hecho comenzó cuando en Valle Sacta desapareció un vehículo. El dueño, familiares y amigos acusaron a un joven. Ante las amenazas y para evitar ser linchado, este primer acusado indicó que otras personas del municipio de Shinahota eran los responsables.

Tras estas afirmaciones, el grupo de personas se trasladó a ese municipio y sacaron a los dos hermanos a la fuerza de su domicilio y los trasladaron a Valle Sacta, donde fueron amarrados a un árbol de palo santo. Se presume que el adolescente murió por las picaduras de las hormigas, tras ser golpeado.

“Al parecer hay un pacto de silencio y los pobladores tienen temor a represalias. No estamos allá, eso dificulta el trabajo”, explicó el vocero. Pero Vargas indicó que no hay indicios de que los hermanos hayan robado el vehículo, porque no se encontró nada en su domicilio.