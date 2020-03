Vinto: Arce enfrenta ocho procesos; surgen denuncias contra concejales

La alcaldesa de Vinto, Patricia Arce (MAS), enfrenta ocho procesos penales, según sus abogados y concejales.

La Fiscalía indaga a la munícipe por al menos cuatro delitos: uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes públicos y disposiciones contrarias a las leyes.

“Se espera las imputaciones, una es por irregularidades en la transferencia del hospital Esperanza a la Policía Boliviana, otra, por aprobar urbanizaciones vulnerando normas, también hay por adjudicar obras a familiares de sus funcionarios y otros”, mencionó el concejal Néstor Mercado (Reto).

Sostuvo que a la Comisión de Ética del órgano deliberante sólo se remitió el proceso administrativo por incumplir el artículo 50 de la Ley Municipal Nº3 de Contratos y Convenios que sancionó a Arce con una suspensión de 30 días sin goce de haberes.

Señaló que los concejales por unanimidad censuraron el pasado viernes a la Alcaldesa por no acatar la disposición de enviar copias al Legislativo de las contrataciones menores, directas, por excepción y de apoyo nacional a la producción y empleo, que se realizó por un monto de 21,7 millones de bolivianos.

“Esto no es político, lo único que estamos haciendo es cumplir con nuestra labor de fiscalización”, acotó.

Sin embargo, varios dirigentes de los cuatro distritos rechazaron ayer en una reunión la determinación y denunciaron que los concejales alejan a Arce, porque pretenden beneficiarse con cobros por la regularización de urbanizaciones en la zona sur de Vinto.

“Algunos concejales nos piden hasta 10 mil dólares para agilizar los trámites”, sostuvo un vecino, que prefirió no identificarse por temor.

Los pobladores apuntaron a los concejales Teófilo Huaranga (MAS) y Yuri Zeballos (PPS) por las presuntas irregularidades. Las autoridades negaron esta situación.

Las denuncias se hicieron públicamente en un encuentro en el que participó la Alcaldesa electa, quien subrayó que considera “ilegal” su suspensión porque ésta vulnera la Ley Nº482.

“El Control Social nos ha convocado al Ejecutivo y al Concejo para que expliquemos qué pasó, lamentablemente, el Concejo no se presentó”, afirmó.

Añadió que el lunes presentó un amparo constitucional y remarcó que espera que con esta acción se encamine una solución en los próximos días. “He agotado todas las instancias, incluso presenté un recurso de inconstitucionalidad abstracta, no tiene sentido que presente una reconsideración”, dijo. Los concejales pretendían entrar a la Alcaldía, pero no lo hicieron porque no contaban con un notario. Vecinos piden esperar fallo legal.

DATOS



Alcaldesa reaparece y pide el destapiado. A cuatro días de su suspensión, la alcaldesa Patricia Arce (MAS) pidió a los vecinos evitar enfrentamientos.

Vigilia seguirá hasta que se resuelva amparo. Control Social pide a concejales aguardar la respuesta para ingresar al edificio municipal.

Advierten con bloqueo, huelga y cierre de pozos. Pobladores rechazan cualquier intervención policial.