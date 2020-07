El cóndor rescatado “Nina” alza vuelo

"Nina", el cóndor rescatado en un incendio, alzó vuelo en la serranía de Huaylla, municipio de Colomi.

Su nombre, en quechua, significa fuego. Fue nombrado de esa manera por ser un sobreviviente del incendio de gran magnitud que consumió varias hectáreas de pastizales, arbustos y cultivos el pasado 21 de julio. Muchas aves que viven en la serranía tuvieron que escapar del fuego.

El animal fue hallado por un comunario en las orillas del lago Corani. El cóndor fue liberado por personal del Programa de Conservación de la Biodiversidad (PCB) de la Gobernación de Cochabamba, según una nota de prensa.

Michael León, responsable de Monitoreo y Tráfico de Vida Silvestre del PCB, informó que el ave fue rescatado y trasladado a los ambientes del vivero de Chimboco, en Sacaba.

BUENAS CONDICIONES

“Nina” recibió atención médica veterinaria durante siete días y fue sometida a las evaluaciones biológicas correspondientes.

Remarcó que el cóndor andino, de sexo femenino y de aproximadamente 15 años de edad, recibió los respectivos tratamientos y también mejoras en la alimentación.

whatsapp_image_2020-07-30_at_12.53.54_pm.jpeg El cóndor rescatado “Nina”. Gobernación de Cochabamba

“Se tomaron pruebas de laboratorio para verificar si tenía parásitos, no se evidenció problemas o laceraciones en sus miembros, está sano y en buenas condiciones por lo que en coordinación con el Gobierno municipal de Colomi realizamos su liberación”, sostuvo.

La liberación certificada con la firma del acta correspondiente, fue realizada al promediar las 8:50, en la zona de La Guinda con la presencia de técnicos del municipio y comunarios.

León indicó que previamente, un especialista colocó en el espécimen un dispositivo a través del cual se realizará un seguimiento a su comportamiento, movimiento y modos de vida del ejemplar.

“Me encariñé”

Limber López, comunario de la localidad de Tumuyo, y quien rescató al cóndor, contó que luego de salvarlo, decidió llevarlo a su domicilio para ayudar al ave con su recuperación por lo que lo alimentó con carne de res, hasta esperar que los técnicos se hicieran presentes para atender el caso.

whatsapp_image_2020-07-30_at_1.53.26_pm.jpeg El cóndor rescatado “Nina”. Gobernación de Cochabamba

“Mi objetivo era que se recupere y retorne a su hábitat, estoy bien agradecido, orgulloso y feliz porque quería ver que sea liberado en buenas condiciones. Yo no lo tuve con maldad, me encariñé con el ave y cuando se lo llevaron me sentí mal, pero sabía que era por su bien”, remarcó al reconocer que el cóndor es un símbolo patrio que representa la libertad.

La Secretaría Departamental de los Derechos de la Madre Tierra de la Gobernación, por intermedio del Programa de Conservación de la Biodiversidad, permanentemente recomienda y recuerda a los municipios precautelar, controlar y hacer cumplir la normativa vigente que resguarda la vida silvestre en todo el departamento.