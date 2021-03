Contreras dice que funcionarios cuestionados “son importantes”

El asesor de despacho del alcalde José María Leyes, Álex Contreras, considera que los funcionarios que conforman el último gabinete del munícipe “son importantes” y por eso fueron cuestionados por el caso Mochilas y el Concejo Municipal.

"Siempre cuando hay una designación hay observación, si es que no se observa a una persona significa que no es importante; si no se critica a una persona, significa que no es importante; nosotros creemos que estamos conformando equipos con personas importantes", justificó Contreras.

Entre los funcionarios que acompañan a Leyes en su gabinete están Edwin Paredes, quien en 2018 fue destituido por rehusarse a presentar una querella contra el Alcalde por el caso Mochilas. Luego, fue uno de los abogados del munícipe y ahora retornó como secretario general.

Otra funcionaria que vuelve es Andrea García como directora de Género. Hasta el 2018, cuando se hizo la denuncia por el caso Mochilas ocupaba la secretaría de Desarrollo Humano. Asimismo, retornó Carolina Ayala al área de contrataciones. Ambas tienen acusación fiscal por el caso Mochilas I.

Asimismo, indicó que el Ejecutivo no tiene ninguna denuncia sobre el exceso en el gasto corriente de la gestión 2020 de Bs 29 millones y que responderán ante esto cuando tengan información documentada.

Tras su retorno al municipio, hace una semana, el alcalde Leyes se prepara para entregar el municipio el 3 de mayo al alcalde electo Manfred Reyes Villa.