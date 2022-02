Empresa que construye la nueva terminal rechaza observaciones de la DGAC

El representante de la empresa Terrapuerto, Jaime Veizaga, dijo ayer que cumplieron con el procedimiento solicitado por la DGAC para construir la nueva terminal, en cuanto al tema de altura, por lo que rechazan las observaciones realizadas a la obra.



“Tenemos la autorización de la DGAC que hicimos el 2020, por supuesto que hay autorización”, sostuvo.



La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) envió una nota a la Gobernación de Cochabamba con al menos cuatro observaciones, que “inviabilizarían” la construcción de la nueva terminal al sur de la ciudad.



Entre las restricciones que se incumplirían está que en el lugar “solo se permite edificaciones de dos metros de altura, porque los aviones despegan en el sector”, informó el secretario de Planificación de la Gobernación, Guillermo Bazoberry.



Al respecto, en un documento compartido por Veizaga, se observa que la DGAC emitió dos certificaciones que permiten una altura máxima admisible de 9,20 y 17 metros para la cubierta del Terrapuerto y la torre este, respectivamente.



“La altura máxima admisible no puede ser sobrepasada por ningún motivo y debe considerar todos los componentes de la estructura”, dice.



Otras observaciones de la DGAC son que no puede haber iluminación al margen de la aeronáutica porque perjudica al piloto para aterrizar, la infraestructura metálica puede confundir la señal del radar y, “como hay una teoría por ahí”, no se puede eliminar la segunda pista, indicó Bazoberry.



El vocero de la Alcaldía Henry Rico informó que la Secretaría de Planificación está revisando las observaciones.