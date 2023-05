Transporte del valle alto da plazo para levantar el bloqueo en San Benito

Un ampliado del transporte del valle alto dio un plazo hasta hoy para que la Alcaldía de San Benito, Senasag y la Gobernación solucionen el bloqueo en la comunidad de San Lorenzo en el municipio de San Benito por el perjuicio que soportan desde hace nueve días.

El dirigente del transporte federado, José Orellana, exigió que las autoridades: el alcalde de San Benito, el gobernador Humberto Sánchez y el Senasag resuelva el bloqueo de nueve días en el km 37 de la carretera al valle alto.

“Ha determinado que de no resolverse el conflicto en San Lorenzo el jueves desde las 6:00 va a tomar acciones de hecho; en consecuencia, queremos darle el mensaje al gobierno departamental y principalmente al alcalde de San Benito, que durante estos nueve días hemos visto poca voluntad para resolver este conflicto por ello mismo los compañeros al verse afectados en su economía, porque no les permiten circular por la carretera principal han tomado la decisión que si no hay acuerdo, más allá de quién es competente, mañana a las 6:00 se empiezan a asumir medidas de presión, porque ya aguantaron nueve días si poder trabajar desde la carretera principal”, declaró.

El representante del valle alto dijo que el sector está cansado de los bloqueos y de que constantemente se cierre el camino.