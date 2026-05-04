Entre coplas y rituales se pide por la nueva vida en Santa Vera Cruz

Cochabamba
Nelson Ramos
Publicado el 04/05/2026 a las 8h31
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Entre coplas, rituales y comercio, los devotos se preparan para la fiesta de Santa Vera Cruz Tatala, en la que los creyentes piden de corazón fertilidad, abundancia,  prosperidad y vida nueva a través de diferentes rituales ancestrales.

Entre las practicas más comunes está el llevar al canchón templo la bosta del ganado para luego esparcirlo en los corrales con la esperanza de que los animales se multipliquen.

Otra de las tradiciones es llevar  muñecos de bebés para pedir hijos o dejarlos cuando ya no se desea tener más descendencia.

La esencia de la festividad se relaciona con el ciclo agrícola y ejerciendo un sincretismo de culturas regionales y españolas.

El párroco del templo de Santa Vera Cruz, Justino Mamani, contextualizó que en esta festividad se mezclan la tradición cristiana católica y del valle alto. Señaló que la tradición cochabambina aporta la devoción con las coplas, las ofrendas y la mejor selección de sus cosechas y ganado.

“Hay parejas que no pueden tener wawitas, vienen a pedir al señor de Santa Vera Cruz”, indicó Justino Mamani, señalando que la fertilidad es un tema central en esta festividad.

En cuanto a la organización, el párroco indicó que para esta festividad se coordinó con la Gobernación, la Alcaldía, comerciantes, centros educativos católicos, a los grupos musicales de coplas y distintos medios de comunicación y remarcó que esta fiesta comenzará el 2 de mayo cuando saldrá la imagen del Cristo del templo al canchón, alrededor de la cruz.

El catequista del templo de Santa Vera Cruz, Carlos Ticona, detalló que esta actividad comenzó desde el 19 de abril con un trueque continuando con el lanzamiento en la Casa de la Cultura el 23 de abril y siguiendo con la bendición de vehículos el 26. El 27 de abril con la misa a los comerciantes, el 28 con el lanzamiento oficial, el 29 con la visita del Tatala a la estación del tren metropolitano, el 1 de mayo con la peregrinación y festival de coplas, el 2 con la salida del Tatala, el 3  con la misa central y culminando, el 4 de mayo con la entrada al templo y el 17 con un intercambio de semillas.

El organizador de Coplas de Santa Vera Cruz, Yreneo Peña, informó que el sábado 2 mayos se dará la elección de Ñusta 2026 a partir del mediodía en Santa Vera Cruz y afirmó que gracias a los milagros del Tatala logró conseguir terrenos y ganado, invitando a la población a ser partícipes.

La representante de las Cholitas Copleras de Santa Vera Cruz, Nora Galindo, mencionó que el 1 de mayo se presentará un festival de coplas.

“Aquí vienen a pedir los que no tienen wawitas, animales, vaquitas, ovejas, todo lo que necesitan como salud, dinero y amor”, remarcó Nora Galindo, invitando a los cochabambinos para disfrutar del evento, aprovechando el día del trabajador.

Por otro lado, la secretaria general de la Federación de Comerciantes de Santa Vera Cruz, Vilma Soria, explicó que se preparan para recibir esta fiesta con artesanía, puestos de comida, bebidas, rosquetes, juegos, q’oas y muñecos que representan a los bebés entre otros. Señaló que cuentan con mil comerciantes que participan en esta festividad.

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