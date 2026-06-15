Vecinos rechazan desnivel en el Sombrero de Chola; la Alcaldía defiende

Los vecinos de Queru Queru Central, Bajo Aranjuez y La Recoleta rechazan la construcción de un paso a desnivel en la rotonda del “Sombrero de Chola”, en la avenida América, por lo que iniciaron protestas y una vigilia.

La Alcaldía de Cochabamba y la Subalcaldía Adela Zamudio indicaron que aún están en estudios y consenso con los vecinos y que es un proyecto para la ciudad en general; no para un sector.

Uno de los vecinos de la Organización Territorial de Base (OTB) Queru Queru Central, Wilson Jalil, señaló que se encuentran en vigilia permanente y aclaró que no permitirán proyectos sin consensuar con los vecinos. Solicitó a la Alcaldía y subalacaldía que se respete este sector y que la consulta previa se realice con los vecinos y no sólo con dirigentes de las tres OTB, sino con las bases.

“Hace cinco años ya nos comenzamos a organizar para rechazar la construcción de un proyecto de paso a desnivel es esta zona, donde tenemos una torrentera, tenemos áreas verdes, tenemos arboles de más de 40 años, un pulmón ecológico, una zona estructura como zona turística”, comentó Wilson Jalil. Enfatizó que se necesita preservar el lugar como patrimonio cultural de todos los cochabambinos.

El director de Prensa de la Alcaldía de Cochabamba, Juan José Ayaviri, aclaró que el paso a desnivel responde a una visión integral de Movilidad Urbana planificada para la ciudad en general y que la intersección de las avenidas América y Melchor es nudo de mayor congestión vehicular en el departamento. Afirmó que siempre están abiertos al diálogo.

“El problema no solo es el tiempo que se pierde en la congestión vehicular; también, es la contaminación acústica que afecta la calidad de vida de los que viven en el lugar o la congestión que generan las emisiones de dióxido de carbono”, detalló Ayaviri y argumentó que el paso a desnivel se inscribe en una lógica de vinculación vial planificada entre las zonas norte, centro y sur.

Otro de los vecinos de la OTB Recoleta, Juan Carlos Angulo, afirmó que vecinos de otra zona impusieron un criterio para el paso a desnivel y explicó que si se construye este proyecto afectará a los negocios y turismo del lugar. Añadió que ya tuvieron la misma experiencia con la avenida Melchor Pérez anteriormente.

La subalcaldesa de la comuna Adela Zamudio, Bianca Molina, informó que están analizando el proyecto a través de la secretaria de Planificación y la Dirección de Movilidad Urbana haciendo los estudios y que se tiene aún un proyecto a diseño final todavía y que están escuchando las propuestas y necesidades de los vecinos.

“Se tiene que hacer una defensa totalmente técnica y no solamente es el no querer de algunos vecinos porque les perjudica o piensan que les va a perjudicar”, expresó Bianca Molina remarcando que como subalcaldía están dispuestos a recibir propuestas técnicas y confirmó que no se harán puentes, sino un paso a desnivel.

Los vecinos señalaron que están pendientes y las autoridades aún analizan el proyecto para mostrar una postura oficial.