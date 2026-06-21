San Juan de Dios. Huayra K’assa festeja con fe y folklore a su santo patrono

La avenida Suecia, el Prado de la OTB Huayra K’assa, en el sur de Cochabamba, fue escenario ayer de la tradicional entrada folklórica en honor a San Juan Bautista.

La celebración de la festividad comenzó en horas de la mañana con la presencia de devotos, fraternidades y familias

Y en horas de la tarde el evento tomó mayor fuerza y la avenida principal de esa zona se llenó por completo de público, en una fiesta marcada por la fe, la música y la tradición que cada año reúne a la comunidad.

La festividad forma parte de una de una expresión religiosa y cultural en la devoción al santo patrono de la OTB.

Al promediar el mediodía se dio inicio formal a la entrada folklórica, momento en el que las fraternidades comenzaron a recorrer la avenida Suecia acompañadas por bandas musicales.

Desde ese instante, la actividad empezó a crecer de forma progresiva, aunque fue en horas de la tarde cuando la avenida alcanzó su mayor concentración de público, convirtiéndose en un corredor cultural lleno de color y música.

La gestión 2026 está a cargo de los pasantes Rimi Marca Sarzuri y Delia Ríos Calisaya, quienes bajo el lema “Todo por un Sueño” organizaron esta festividad.

En su invitación oficial, los devotos elevaron oraciones a San Juan Bautista pidiendo fortaleza en momentos difíciles, guía en la vida diaria, fe ante la adversidad y prosperidad para las familias de la zona.

Entre 60 y 70 fraternidades participaron de la entrada, destacando la riqueza del folklore nacional.

Las danzas más aplaudidas fueron la Morenada y el Pujllay, que resaltaron por la fuerza de sus interpretaciones, la coordinación de los bailarines y el brillo de sus trajes, acompañados por el sonido vigoroso de las bandas.

De acuerdo con los organizadores, la Entrada de San Juan Bautista no solo preserva la tradición religiosa, sino que también fortalece la identidad cultural de la zona sur, donde cada año la fe se expresa a través de la danza, la música y la participación comunitaria.