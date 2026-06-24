Cochabamba registró 13 incendios y 33 fogatas en la noche de San Juan, según la Gobernación

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de la Gobernación informó, este miércoles que, durante la noche de San Juan, se registraron 13 incendios forestales y 33 fogatas en el departamento de Cochabamba ocasionando que la calidad del aire actualmente este catalogada como mala.

El secretario de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, Oscar Cépedes, informó que la mayoría de los incendios y fogatas, se registraron el eje metropolitano, pero fueron controlados, de manera inmediata, por el personal de la Gobernación y los municipios que realizó los controles correspondientes durante toda la noche.

“En la gestión 2026 tenemos 13 incendios y una afectación de 194 hectáreas, Cochabamba, Sipe Sipe y Colomi han sido los incendios de mayor magnitud, estamos en rango de semáforo rojo, que los alerta hacer un trabajo más agresivo con los municipios y ver las causales de esta situación”, señaló.

En relación a las fogatas que se registraron, informó que se registraron 33 fogatas, la mayoría en los municipios de Cercado, Sacaba, Punata. Se desplegaron 18 patrullas y cerca de 100 personas apoyadas por equipos de primera respuesta, la Policía y los municipios quienes realizaron los controles correspondientes.

“El reporte indica que los incendios no se han ido agravando, vemos una sensibilización de la población para lo que ha sido el apagado de estas fogatas, el trabajo que se ha realizado en coordinación con los municipios ha sido importante”, sostuvo.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Control y Fiscalización Ambiental de la Gobernación, Gonzalo Maldonado, en relación a cómo se encuentra la calidad del aire, en la ciudad, este miércoles, informó que es catalogada como “mala” y pone en riesgo la salud de la población por las partículas de contaminación que se encuentran concentradas en el medio ambiente.

“Hemos desarrollado un control de la calidad del aire apoyado en datos satelitales, midiendo lo que es la Región Metropolitana, comparando lo que es la calidad del aire en 2025 expresada en material particulado es de 2.5, eso establece un índice de contaminación atmosférica de 28 %. El 2026 tenemos una estimación de 51.05 en términos de contaminación atmosférica, lo que indica que estamos en un nivel de calidad del aire mala”, precisó.

Más datos

La plataforma Tunari Sin Fuego informó que el 23 de junio se movilizaron los siguientes grupos para el control de incendios en Cochabamba.

1.- Fuego y Rescate

2.- GEOS

3.- VTLV

4.- Rescate Cocha

5.- SAR Bolivia

6.- Todo el equipo de Logística de Tunari Sin Fuego

7.- FV Feros

8.- Aeromedical