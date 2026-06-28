Operativo en La Pampa rescata cachorros y aves

La Alcaldía de Cochabamba intensificó los controles contra la venta ilegal de animales con un operativo interinstitucional realizado en el mercado La Pampa. Durante la intervención se decomisaron dos cotorras de pecho plomo y alrededor de 15 cachorros que eran comercializados de manera irregular. En el operativo participaron Zoonosis, Medio Ambiente, Concejo Municipal, Intendencia, Guardia Municipal, Movilidad Urbana, Defensoría, Pofoma y otras instancias.



El director de Zoonosis, Diego Prudencio, señaló que el objetivo es fortalecer la seguridad alimentaria, el bienestar animal y la protección de la fauna silvestre con controles permanentes. “La ley se cumple y es para todos”, afirmó.



Asimismo, indicó que muchas de las mascotas eran ofertadas sin vacuna antirrábica, lo que representa un riesgo para la salud pública.



La autoridad, también informó que, junto al Concejo Municipal, se trabaja en una normativa complementaria a la Ley Municipal No. 1147 para fortalecer la protección de todas las especies y llenar vacíos legales relacionados con el bienestar animal, como la protección de los equinos y otros.



El responsable del Refugio Municipal de Animales Silvestres, Denis Soux, informó que las dos cotorras de pecho plomo rescatadas fueron trasladadas al refugio municipal, donde recibirán atención veterinaria y una evaluación especializada antes de definir su destino.