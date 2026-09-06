Ciclovías de Cochabamba: rutas que buscan dar espacio a la bicicleta

En el Día del Peatón y del Ciclista, las ciclovías vuelven a ser protagonistas como una alternativa para recorrer la ciudad sin vehículos motorizados. Sin embargo, para quienes utilizan la bicicleta de manera habitual, estos espacios todavía enfrentan problemas de mantenimiento, seguridad y continuidad.

La representante de la Coordinadora de Ciclistas y líder del Team Cero Emisiones, Patricia López, señaló que Cochabamba cuenta con diferentes rutas destinadas a la circulación de bicicletas, pero considera que aún falta una red conectada y segura. “Más o menos el 80% de las ciclovías están en mal estado”, afirmó López, quien identificó entre los principales problemas la invasión de vehículos y motocicletas, además de la presencia de carteles y comercios.

Las rutas y tramos

Entre las principales ciclovías se encuentran las del Cerro San Pedro, la Laguna Alalay, la Panamericana, el río Tamborada, la zona norte y la Blanco Galindo. En la zona norte existe un tramo que conecta San Pedro con la Melchor Pérez, mientras que la ruta de la Blanco Galindo llega casi hasta el kilómetro 6 y quedó inconclusa.

Después de la pandemia, también se consolidaron nuevos recorridos, como el que conecta la avenida Aroma con Oquendo, atraviesa La Recoleta y llega hasta el sector del Sombrero de Chola. Otro recorrido parte de la avenida Aroma, continúa por las calles Colombia y Ecuador y llega hasta inmediaciones del colegio Don Bosco. López sostiene que el crecimiento de estos espacios no ha sido suficiente y que aún falta mayor atención.

La seguridad es una de las principales preocupaciones de los ciclistas, debido a los robos, el ingreso de vehículos a las ciclovías y el riesgo de accidentes. En Cochabamba, tres ciclistas fallecieron durante esta gestión, un dato que refleja la gravedad de la situación. Ante este panorama, algunos grupos optan por realizar recorridos en grupo.

El municipio mantiene vigente una multa de Bs 10.000 para los vehículos que ingresen, circulen o se estacionen en las ciclovías, establecida en el Decreto Municipal N.º 530/2026. Sin embargo, para López, se necesita más mantenimiento y seguridad para que la bicicleta sea una opción segura en Cochabamba.