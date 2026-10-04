Cochabamba promulga ley que reconoce a los animales como seres sintientes

Cochabamba
ABI
Publicado el 04/10/2026 a las 17h06
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El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, promulgó la Ley Municipal N.º 1930, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece disposiciones orientadas a fortalecer su protección y bienestar.

La norma reconoce que los animales tienen capacidad de sentir dolor, miedo, bienestar y otras emociones, bajo el enfoque de “Una Sola Salud”, que vincula el bienestar animal, humano y ambiental.

La promulgación de la normativa busca fortalecer una cultura de respeto, empatía y consideración hacia los animales en el municipio cochabambino.

Con esta disposición, Cochabamba incorpora el reconocimiento de los animales como seres sintientes dentro de su normativa municipal.

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