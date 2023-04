Surtidores se declaran en emergencia por decreto que limita venta de combustibles

La Asociación Nacional de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur) se declaró en estado de emergencia en rechazo al Decreto Supremo 4910, que establece nuevos límites en la comercialización de combustibles en Bolivia.



"Nos declaramos en emergencia por el DS 4910 y las resoluciones que lo reglamentan toda vez que ponen en riesgo nuestras inversiones exponiéndonos al peligro de ser intervenidos y ser expulsados de nuestras propias instalaciones", se lee en un comunicado difundido este miércoles.



Según la entidad, dicha normativa vulnera derechos establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 308 "violando el derecho al debido proceso y otorga facultades ilegales a una autoridad administrativa".



"Respetamos la lucha contra el contrabando, pero no que se vulneren nuestros derechos ni aceptamos que se nos impongan obligaciones y responsabilidades que son propias del ente regulador y las autoridades llamadas por Ley para luchar contra el flagelo del contrabando", concluye el pronunciamiento emitido por Asosur.



Instan a las autoridades correspondientes a revisar las normas y socializarlas con los sectores afectados.



El Gobierno promulgó el 12 de abril el DS 4910 en el que prohíbe la venta de combustibles a vehículos que no tengan documentos legales y radicalizó los controles, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para impedir la venta no auditada de los carburantes.