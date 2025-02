Gobierno asegura que alza en el precio de la carne de res es temporal y derivado del efecto de las lluvias

Las intensas lluvias anegaron caminos en Santa Cruz y Beni, lo que impidió el traslado de ganado a los centros de faeno y la reducción de la oferta de carne en los centros de abasto con el consiguiente incremento temporal en su precio, afirmó el viceministro de Logística y Comercio Interno, Grover Lacoa.

“Tenemos intensas lluvias en todo el país, esto ha hecho que los caminos, particularmente en el oriente del país, en Beni y en Santa Cruz, se aneguen y estamos teniendo problemas para evacuar el ganado en pie -que está engordando en los predios ganaderos- hacia los centros de faeneo”, explicó en Radio Panamericana.

En consecuencia, se redujo la oferta de carne de res en el mercado y provocó un incremento en su precio.

No obstante, Lacoa afirmó que, “afortunadamente, es un tema coyuntural y no estructural”, por lo que en los siguientes días el problema será superado y la oferta de carne volverá a su normalidad, al igual que el precio.

Ese hecho fue evaluado en esta jornada por Lacoa y los principales ejecutivos de la Confederación Nacional de Ganaderos de Bolivia (Congabol), de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y los representantes de las empresas frigoríficas del país.

“Hemos entrado en un cuarto intermedio, porque hay varias tareas que nos hemos delegado para, justamente, ver esta situación, de forma tal de restablecer el equilibrio en cuanto al abastecimiento de la carne en el mercado local y que los precios se estabilicen”, afirmó.

De inicio, con Fegasacruz se acordó un mayor control de los intermediarios para impedir que la carne de res sea orientada a Perú y Argentina, donde el precio es más alto.

Frente al reclamo de los comercializadores de carne de que no hay el producto porque se lo exporta, Lacoa explicó que no se están realizando exportaciones porque no se autorizó ninguna venta aún para este 2025.

Recordó, además, que el país produce cerca de 350.000 toneladas de carne por año, de las que ni el 10% se exporta.