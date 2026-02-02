Enero cierra con un superávit de Bs 2.300 millones: "Se superó las expectativas más optimistas"

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, resaltó este lunes que enero cierra con un superávit de Bs 2.300 millones, número que, según la autoridad, supera todas las expectativas positivas.

"Estamos cerrando el mes de enero con un superávit fiscal de 2.300 millones de bolivianos; para que se den una idea, el año pasado habíamos cerrado enero con un déficit fiscal de 664 millones de bolivianos", indicó Espinoza.

De acuerdo al ministro, estos datos significan que los primeros frutos de la política fiscal, la política macroeconómica en general, y de la estabilización de precios de los combustibles ya se empiezan a mostrar.

En comparación con el 2024, Espinoza aclaró que se reportó un "pequeño superávit" a raíz de adelantos de pagos de impuestos, que, según él, fueron forzados por el anterior Gobierno a algunas empresas.

La autoridad además hizo hincapié en que este número representa un "medio punto porcentual del PIB", que establecen que todas "las perspectivas que se tenían sobre la gestión macroeconómica, incluso las más optimistas, están siendo superadas".

Indicó que, si se sigue en ese camino, probablemente en el primer tercio del año habrá un año superavitario en términos fiscales. "Eso va en línea con lo que nosotros habíamos propuesto: reducción del gasto, reducción de la planilla estatal", resaltó.