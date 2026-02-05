Fonplata destina $us 1.000 millones para impulsar el crecimiento económico de Bolivia

El Banco de Desarrollo (Fonplata) destinará $us 1.000 millones para proyectos estratégicos alineados con la agenda de desarrollo en Bolivia, informó este jueves la presidenta ejecutiva de la entidad, Luciana Botafogo.

"Fonplata se propone acompañar a Bolivia en la ejecución de proyectos estratégicos que impulsen su crecimiento económico, fortalezcan el desarrollo social y promuevan una mayor integración regional", afirmó.

Según el reporte oficial, estos fondos permitirán impulsar iniciativas orientadas a la generación de empleo, la transición energética, la reducción de costos logísticos, la modernización institucional y el fortalecimiento del desarrollo social y urbano.

El ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, Fernando Romero, explicó que en el país se elabora el Plan General de Desarrollo Económico y Social recogiendo las propuestas de diferentes sectores y regiones e incorporando temas de inversión pública, financiamiento externo e inversión privada.

"El anuncio de Fonplata se convierte en una buena noticia para el país", resaltó.

Bolivia es miembro activo de Fonplata, la sede de esta entidad se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.