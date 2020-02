En Wuhan la gente lleva las cosas con calma y precaución

La Paz / Los Tiempos

En la ciudad china de Wuhan, donde estalló el brote de coronavirus, la gente intenta llevar las cosas con calma y precaución y con las medidas necesarias de seguridad establecidas por el gobierno chino, comenta para Los Tiempos el abogado chileno Cristian Pradenas, quien termina en esa urbe su doctorado en Política Internacional.

“No veo a la gente preocupada (…) en los supermercados las personas están haciendo sus compras normales, los supermercados están bien abastecidos (…) no le faltan los productos. La gente lo está llevando con calma y precaución, esa es la fórmula”, dice Pradenas quien habló hace unos días por teléfono con Los Tiempos, durante el feriado por el Año Nuevo Chino.

Wuhan es el centro de la epidemia de este virus que ha causado el deceso de al menos 493 personas e infectado a más de 24 mil en China y otros 28 países. Ante la magnitud, los ingresos y salidas de la urbe fueron cerrados y el transporte público quedó paralizado.

“No hay transporte público, no hay metro, no hay trenes, no hay locomoción colectiva, no hay vehículos públicos transitando, solo privados y en muy baja cantidad”, decía Pradenas, de 37 años y que vive en la ciudad desde 2014.

Ante la situación, la población intenta llevar su vida con normalidad. “Lo que yo siento es que todos están tratando de permanecer en hogar, precaviendo cualquier eventualidad, salen a hacer las compras necesarias a los supermercados y vuelven”, comentó Pradenas.

Los Tiempos habló con el abogado, master en relaciones internacionales, en pleno feriado por el Año Nuevo chino (que fue extendido por las autoridades). Si bien debido a la festividad la gente solía quedarse en casa, con el brote de la enfermedad las calles quedaron aún más desiertas.

Las pocas personas que se divisaban caminando llevaban mascarillas y las farmacias aumentaron sus ventas de vitaminas y antigripales.

“El gobierno adoptó otras medidas para aumentar la protección y en el caso de los universitarios entregaron máscaras, líquidos para desinfectar, cerraron las universidades en el sentido de que no entraban vehículos que no fueran de las universidades, todo para contener este virus”.