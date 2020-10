Biden cree que el próximo debate no debe celebrarse si Trump sigue enfermo

Washington |

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, aseguró este martes que el debate programado para el 15 de octubre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no debería celebrarse en caso de que el mandatario siga enfermo de Covid-19.

"Creo que si todavía tiene Covid-19, no deberíamos tener un debate", dijo Biden en declaraciones a periodistas.

Las palabras de Biden llegan después de que Trump haya anticipado este martes en Twitter su participación en el cara a cara: "Estoy esperando el debate de la noche del jueves 15 de octubre en Miami. ¡Será genial!", escribió.

Además del debate en Miami del 15 de octubre, hay un último programado para el día 22 en Nashville (Tennessee).

Biden aseguró que "espera" debatir con Trump en esas fechas, pero también que deben seguirse "protocolos muy estrictos".

"Demasiada gente se ha contagiado. Es un problema muy grave, así que me guiaré por los protocolos", aseguró el demócrata, cuya campaña anunció que volvió a dar negativo en una nueva prueba a la que se sometió este martes.

Biden y Trump debatieron por primera vez el pasado martes, pocas horas antes del positivo del presidente.

Por su parte, el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, y su rival demócrata, Kamala Harris, tienen previsto participar en un cara a cara mañana en Salt Lake City (Utah).

Aunque el vicepresidente ha dado negativo en todas las pruebas a las que se ha sometido desde el positivo de Trump, la campaña de Harris ha pedido que se instalen barreras separadoras de plexiglás.

Trump regresó este lunes a la Casa Blanca tras una hospitalización exprés en un centro médico militar para tratarse de la Covid-19 y recibir tratamientos experimentales.