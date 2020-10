EEUU: Demócratas proponen ley para evaluar la capacidad de presidentes

Washington |

La oposición demócrata en EEUU presentó ayer un proyecto de ley para crear una comisión que ayudaría a decidir si un presidente es "capaz" de gobernar, pero matizó que ese cambio no se aplicaría inmediatamente al mandatario estadounidense, Donald Trump.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, reconoció al hacer el anuncio que la propuesta está espoleada por la preocupación que ha generado el reciente diagnóstico de la Covid-19 de Trump, pero insistió en que no es un intento de inhabilitarle antes de las elecciones del 3 de noviembre.

"Esto no se trata del presidente Trump, él tendrá que enfrentarse al juicio de los votantes. Pero él demuestra la necesidad de que creemos un proceso para futuros presidentes a lo largo de la historia de EEUU", afirmó Pelosi durante una rueda de prensa en el Capitolio.

"Si el presidente (Trump) gana estas elecciones, sí, podría aplicarse a él. Si no, se aplicaría al próximo presidente", precisó la legisladora.

Un vacío constitucional

El diagnóstico de Trump, que tuvo al menos dos bajadas de oxígeno el pasado fin de semana, ha subrayado, en opinión de los demócratas, el hecho de que hay un vacío en el proceso constitucional para declarar que un presidente es incapaz de desempeñar los poderes del cargo, y privarle por tanto del poder.

"En la era de la Covid, que ha devastado al personal de la Casa Blanca, ¿qué pasa si un presidente, cualquier presidente, acaba en un coma, o en un respirador, y no ha hecho arreglos para el traspaso temporal del poder?", planteó el coautor del proyecto de ley, el congresista y experto constitucional Jamie Raskin.

La propuesta busca crear un nuevo mecanismo para cumplir lo establecido en la Enmienda 25 de la Constitución, que describe qué debe ocurrir si un presidente se enferma repentinamente, muere, renuncia o queda "incapacitado" para ejercer su cargo.

La sección cuarta de esa enmienda dice que el vicepresidente de EEUU puede reemplazar al presidente si declara por escrito que ese mandatario "es incapaz" de desempeñar el cargo, y si cuenta o bien con una mayoría del gabinete o bien de "otro tipo de órgano que el Congreso pueda crear mediante ley".

Ese órgano no existe por ahora, y es lo que busca crear el proyecto de ley: una Comisión sobre la Capacidad Presidencial de carácter bipartidista, compuesta por dieciséis miembros más un presidente elegido por ellos.

De esos dieciséis miembros, ocho serían médicos -cuatro elegidos por los demócratas y cuatro por los republicanos-; y otros ocho serían exfuncionarios de la rama ejecutiva, es decir, expresidentes de EEUU, exfiscales generales o exsecretarios de Defensa o de Estado.

"Esa comisión solo podría actuar en concierto con el vicepresidente", recordó Raskin, pero si el Congreso así lo decide, la comisión podría llevar a cabo un "examen médico del presidente" para determinar si es capaz de desarrollar su trabajo.

La reacción de Trump

Es muy improbable que ese proyecto de ley se apruebe antes de las elecciones en el Senado, de mayoría republicana, y aunque algunos conservadores han denunciado que Pelosi prepara con esto un "golpe" contra Trump, el propio presidente acusó este viernes a la líder demócrata de tener otras intenciones.

"La loca de Nancy Pelosi está fijándose en la Enmienda 25 con el objetivo de reemplazar a (el candidato presidencial demócrata) Joe Biden con (su compañera de fórmula) Kamala Harris. ¡Los demócratas quieren que eso ocurra rápido porque el Adormilado Joe está ido!", tuiteó Trump.

El presidente Trump va a organizar un mitin el lunes en Florida, el primero desde el anuncio de su contagio de Covid-19, informó ayer su equipo de campaña.

El encuentro en la localidad de Sanford, se producirá 12 días después del anuncio de que dio positivo en una prueba al nuevo coronavirus. Su médico Sean Conley anunció que a partir de hoy puede retomar los eventos públicos de forma segura.

Biden con ventaja

El candidato Biden tiene el apoyo del 63 por ciento de los posibles votantes latinos, comparado con un 29 por ciento que se inclina por la reelección del Trump, según una encuesta publicada ayer por el Centro Pew.

En la encuesta, realizada entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre, Biden aparece con una ventaja general de diez puntos sobre Trump, con un 52 por ciento de la intención de voto, frente a un 42 por ciento del gobernante.

Trump aparece con ventaja sobre Biden tan sólo entre los votantes blancos, de los cuales el 51 por ciento se inclina por reelegirlo, comparado con un 44 por ciento que parece dispuesto a votar por el candidato demócrata.

Las ventajas que Biden muestra en las encuestas de Pew, son aún más pronunciadas entre los posibles votantes afroamericanos, con un 89 por ciento, y los de origen asiático con un 75 por ciento.

Entre todos los posibles votantes, la encuesta de Pew encontró que sólo entre los blancos Trump evoca sentimientos de simpatía (51 %) mientras que un 39 por ciento de este grupo no tiene mucho afecto por el presidente.

Los grados de antipatía saltan al 72 por ciento entre los afroamericanos, el 55 por ciento entre los asiáticos y el 54 por ciento entre los posibles votantes hispanos.

Entre los encuestados que expresaron su preferencia por Biden, el 72 por ciento indicó que está "extremadamente" motivado para votar, un sentimiento que comparte el 71 por ciento de los posibles votantes de Trump.

Trump ensalza al cóctel de Renegeron

El presidente Trump afirmó ayer que el cóctel experimental de la farmacéutica Regeneron que le administraron para la Covid es "lo más increíble" que ha visto en su vida.

"Es la cosa más increíble que he visto nunca", afirmó el mandatario en una entrevista con el popular programa de radio del periodista conservador Rush Limbaugh.

"Sabe, yo no estaba en la mejor forma física. Un día después estaba bien, puede que no perfecto, pero bien, pero un par de días más tarde, ahora estoy libre (de coronavirus). Sabe, ahora me siento perfecto, no estoy tomando nada, sabe, estoy fuera del régimen que me dieron, pero fue sobre todo este medicamento", indicó Trump que hace una semana anunció que había contraído la Covid.

Señaló que su Administración va a mandar el cóctel experimental de Regeneron y el de la farmacéutica Eli Lilly "a todos los hospitales" de EEUU: "Voy a conseguir que los aprueben realmente muy rápido", subrayó.

Y siguió: "Es la cosa más sorprendente, no es Remdesivir, puede que ayude un poco, pero Remdesivir no es lo mismo. Esto es tan bueno, eliminó al virus".

En otro momento de la entrevista, el mandatario aseguró que el cóctel que le han dado es incluso mejor que la futura vacuna.