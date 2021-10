Alex Saab comparece hoy ante la justicia de EEUU y alega inocencia

MIAMI |

El empresario colombo-venezolano Alex Saab, que comparecerá hoy a su primera audiencia ante la justicia estadounidense, se defendió de las acusaciones en su contra a través de una carta que fue leída ayer en una protesta del chavismo en Caracas para pedir su libertad.

“No tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país y no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos en contra del que atraviesa un bloqueo inhumano (Venezuela)”, dice la carta leída por su esposa Camila Fabri, quien aseguró, durante la protesta, que Saab la había escrito antes de ser extraditado.

En el texto, el empresario, de 49 años, dijo que enfrentará el juicio en Estados Unidos “con total dignidad y haciendo valer” su “inmunidad diplomática como servidor de la república bolivariana de Venezuela”.

Asimismo, responsabilizó a Estados Unidos y a la oposición venezolana liderada por Juan Guaidó de su vida y su integridad física, y agregó que no es un “suicida”,

El empresario llegó el sábado a Estados Unidos desde Cabo Verde después de haber pasado más de un año detenido en ese país insular en virtud de una orden de captura emitida a través de Interpol por EEUU.

Venezuela reclama

La Contraloría (tribunal de cuentas) de Venezuela instó ayer a los organismos de defensa de derechos humanos a pronunciarse sobre la extradición a EEUU del empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro del presidente Nicolás Maduro y a quien el Gobierno defiende como un diplomático.

“Hacemos un llamado a todos los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, el por qué no se pronuncian en relación a esta violación de los derechos humanos y del derecho internacional”, dijo el contralor, Elvis Amoroso, tras rechazar la extradición de Saab.

Amoroso hizo esta exhortación a través de un video difundido en la cuenta de Twitter de la Contraloría que también consideró como un “secuestro” la extradición de Saab.

“Es inaceptable que el Gobierno de los Estados Unidos después de que el pueblo venezolano lo ha derrotado en todas sus pretensiones de sanciones, ahora quiera silenciar a los diplomáticos venezolanos aplicando secuestro como el caso del diplomático Álex Saab”, dijo.

Saab está acusado de siete cargos de lavado de dinero y uno más de conspiración para cometer ese delito y además está sujeto desde mayo de 2019 a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU.

Los fiscales consideran que lavó más de 350 millones de dólares para pagar corruptelas del presidente venezolano a través del sistema financiero estadounidense.

SEPA MÁS

Revelan foto de la ficha policial de Saab

Ayer en horas de la tarde, se reveló la foto de la ficha policial del empresario colombiano Álex Saab, quien se encontraba detenido desde junio del año pasado en Cabo Verde.

Fue extraditado ayer a Estados Unidos, país que le solicitaba por un caso de lavado de dinero. Saab es un empresario colombiano que se hizo de oro a través de contratos gubernamentales y de quien sospechan que esconde la fortuna de Maduro y gente de su entorno.

La extradición de Saab ha puesto en barbecho las negociaciones que mantiene el chavismo con la oposición en México. Por lo pronto, no asistirán a las reuniones previstas.