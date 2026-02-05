El fin del tratado para reducir armas estratégicas amenaza con una nueva carrera nuclear

Hoy expira el Tratado Nuevo Start o Start III, entre Rusia y Estados Unidos. Incluso el papa León XIV instó a ambas partes a prorrogar este tratado, que limita el armamento nuclear.

El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas ( Start por sus siglas en inglés) se refiere a las armas nucleares de largo alcance de EEUU y Rusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, quería una prórroga de un año para renegociar el tratado. Si bien inicialmente, en septiembre de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la propuesta de Putin como “una buena idea”, no la llevó a cabo.

Ese entonces, ambos líderes mantenían una relación particularmente buena, a expensas de Ucrania.

Pero Trump parece haber cambiado de opinión. En una entrevista con el New York Times, dijo sobre el tratado: “Cuando expira, expira. Simplemente haremos un mejor acuerdo”. Con esto, quería decir que la potencia nuclear China también debería ser incluida.

El New Start de 2010 limita a 1.550 el número de ojivas nucleares estratégicas (es decir, montadas en sistemas de largo alcance) para cada una de las partes.

Los sistemas como misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos lanzados desde submarinos y bombarderos– están limitados a un máximo de 800. Cada parte puede realizar inspecciones en el otro país con fines de verificación.

El Start III firmado por los entonces presidentes Barack Obama y Dmitri Medvedev.