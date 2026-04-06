Díaz-Canel reitera disposición a “diálogo serio” con EEUU

Mundo
Deutsche Welle
Publicado el 06/04/2026 a las 19h13
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El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, reiteró este lunes su disposición a "sostener un diálogo bilateral serio y responsable” con Estados Unidos y "encontrar soluciones a las diferencias existentes”, en el marco de la visita de cinco días de los congresistas demócratas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson.

Los parlamentarios concluyeron el domingo su visita, en momentos en que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha incrementado la presión sobre el Gobierno comunista.

A través de un comunicado, Jayapal y Jackson pidieron "entablar de inmediato negociaciones que garanticen la dignidad y la libertad del pueblo cubano y los enormes beneficios para el pueblo estadounidense que se derivarán de una colaboración real”.

Díaz-Canel, por su parte, publicó este lunes en su cuenta en X (Twitter) fotos de su encuentro con los legisladores. El mandatario afirmó que durante la conversación con los dirigentes demócratas denunció "el daño criminal" causado por el bloqueo estadounidense, así como las "amenazas de acciones aún más agresivas" por parte de Washington.

 

Reclamaron por "bloqueo ilegal"

En su declaración, Jayapal y Jackson reclamaron que "el bloqueo ilegal de combustible a Cuba está causando un sufrimiento incalculable al pueblo cubano y  debe cesar de inmediato”.

Revelaron que durante su visita escucharon testimonios de "familias, líderes religiosos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil”, además del "Gobierno cubano, embajadores latinoamericanos y africanos, organizaciones de ayuda humanitaria y cubanos de todo el espectro político, incluidos disidentes”.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también se reunió con los legisladores, e informó en redes sociales que les explicó que "la agresión multidimensional que enfrenta Cuba por parte del Gobierno de EEUU, con un gran impacto en la población cubana", se ha agravado "con el actual cerco energético”.

También transmitió a los congresistas que Cuba sufre una "constante y hostil campaña comunicacional de descrédito por todos los medios posibles” por parte de Washington.

El pasado 13 de marzo, Díaz-Canel reconoció un "diálogo” con Estados Unidos, en "fases iniciales”, lo que supuso un parteaguas en la escalada de tensiones entre ambos países a raíz de la profundización del asedio petrolero impuesto por el Gobierno estadounidense desde enero.

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