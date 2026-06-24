Iván Cepeda acepta triunfo de Abelardo de la Espriella en elecciones presidenciales de Colombia

El senador colombiano, Iván Cepeda, anunció hoy miércoles en rueda de prensa en la ciudad de Bogotá, capital colombiana, que acepta los resultados de las elecciones presidenciales realizadas el pasado domingo 21 de junio, que dan el triunfo a Abelardo de la Espriella para el período 2026-2030.

"Lo hago como un acto de responsabilidad democrática. Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos", manifestó Cepeda, quien celebró la masiva participación de los colombianos en los comicios.

El candidato de Pacto Histórico denunció también hechos graves dentro del proceso electoral como la indebida injerencia extranjera, en especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien respaldó de manera abierta al aspirante de la derecha.

Cepeda denunció además una masiva compra de votos por parte de la campaña del candidato De la Espriella, lo que es un delito e impide la libre expresión popular.

Se espera que en las próximas horas, el Consejo Nacional Electoral confirme el resultado de las elecciones que hará oficial el triunfo de Abelardo de la Espriella, tras completar el proceso de escrutinio.