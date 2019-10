Mesa dice “o cárcel o presidencia” y el MAS advierte con dinamitar bloqueos

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, en tono desafiante demandó la necesidad de respeto al voto del ciudadano y dijo que se lo acusó de generar violencia, pero que no hay miedo. “¡Aquí estoy! ¡O voy preso o voy a la presidencia!”, dijo. A su vez, Evo Morales insiste en que grupos de derecha pretenden llevar adelante un golpe de Estado y cercar la Casa Grande del Pueblo, por lo que convocó nuevamente a las organizaciones sociales defender este espacio. La Central Obrera Boliviana (COB) amenazó con desbloquear las ciudades con dinamitas.

Ayer, como estaba previsto, se llevaron adelante dos concentraciones que congregaron a miles de ciudadanos: de la Coordinadora de Defensa de la Democracia (CDe), en la zona sur de La Paz, y del partido gubernamental en El Alto.

Carlos Mesa, durante su discurso en la concentración contra el fraude, señaló que no se puede permitir que se imponga este proceso fraudulento, porque la democracia es “un norte que no podemos perder ni rifar ni traicionar” y que no entienden que esta “lucha es pacífica y democrática, que nunca lo han practicado”.

Además, denunció que los mandatarios lo responsabilizan de la violencia que vive el país, pero “quiero decirlo a pecho descubierto: (Álvaro) García Linera me acusa a mí de generar violencia, mintiendo descaradamente. ¡Aquí estoy! ¡O voy preso o voy a la presidencia!”.

Evo Morales, en tanto, calificó a Carlos Mesa y Luis Revilla como enemigos de los collas, “con bala y abusando dicen que no son violentos”.

Sostuvo que algunos grupos pequeños, no son mayoría, piden “su paro hasta que se vaya Evo, unos dicen nuevas elecciones, segunda vuelta como si fuera cueca, tienen que entender que hemos ganado con más del 10 por ciento”.

“Estamos levantándonos para derrotar esa propuesta de fuera Evo. Dicen que mañana (por hoy) han decidido concentrarse y cercar a la Casa Grande del Pueblo, así como mineros, fabriles van a defender la democracia van a defender la Casa Grande del Pueblo. Ahora es cuando”, dijo ante sus seguidores.

En respuesta, Mesa refirió: “No tenemos miedo”. “Señor Morales, García Linera, no ha hay opción para el miedo, retrocesos, rendirse. Estamos decididos a enfrentar al autoritarismo, camino a la dictadura que pretende robarnos nuestra democracia”, afirmó.

Para Morales, la convocatoria que hace no es para generar violencia y “no vamos a entrar a la provocación de ellos, quieren provocar, quieren buscar muertos para echar la culpa, para convulsionar el país, pacíficamente vamos a defender nuestro proceso, la democracia”.

“Lamento mucho que algunos grupos no reconocen el triunfo del pueblo boliviano. No son las mayorías; son pequeños grupos, algunos anuncian sus paros hasta que se vaya Evo. Hermanas y hermanos, tienen que entender que hemos ganado en la primera vuelta”, manifestó.

Mesa aseveró que “cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de los quienes nos toca hoy, circunstancialmente, ejercer un liderazgo, que no vamos a ceder y que está con ustedes. Tengan la confianza de que no me rindo”.

MAS DICE QUE CERCARÁ LA PAZ

El líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, asistió a la concentración del MAS, en El Alto, y anunció que el sector que lidera cercará la ciudad de La Paz.

“Estamos en estado de emergencia, (hoy) les hemos dado una pasadita. Vamos a enseñarles cómo se hace un paro, cómo se hace un bloqueo. Vamos a cercar la sede de gobierno”, amenazó.

José Domingo Vázquez, ejecutivo de la Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia y miembro de la COB, informó que entre 30 mil y 40 mil mineros llegarán a La Paz para levantar los puntos de bloqueo.

CÍVICOS DEL SUR MARCHAN A LA PAZ

Los representantes cívicos de los departamentos de Potosí, Oruro, Tarija y Chuquisaca, tras una reunión, confirmaron su determinación de realizar la Gran Marcha de la Unidad de los Pueblos del Sur, hasta la sede de gobierno, para manifestarse en contra del fraude electoral y en defensa del voto popular, reportó radio Líder de la capital potosina para Erbol.

“Se ha determinado, como primer punto, ir en marcha a la ciudad de La Paz reclamando que se respete nuestro voto y recuperemos la democracia”, informó uno de los líderes cívicos del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel.