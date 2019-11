Suman ocho muertos y afines al MAS cercan la planta de Senkata

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó que son ocho los fallecidos producto de los enfrentamientos ocurridos el martes, cuando un grupo de personas intentó tomar la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Senkata, en El Alto. En tanto, ayer el Ministerio de Defensa informó que grupos de personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) cercaron la planta de hidrocarburos.

El Idif realizó la autopsia médico legal a dos cadáveres que fallecieron por traumatismo torácico y traumatismo “facio craneal” ocasionado por arma de fuego. Seis cuerpos fueron velados en la parroquia San Francisco de Asís, en Senkata. Los médicos forenses anunciaron que se realizarán las autopsias faltantes.

Más temprano, el instituto forense reportó cuatro fallecidos. El director de IDIF, Andrés Flores, informó que estas muertes fueron por disparos de arma de fuego que no son de uso reglamentario de las Fuerzas Armadas ni de la Policía; “son armas cortas que cualquier persona puede tener”, aseguró.

Cerco

El Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el cual advierte que los grupos afines al expresidente Evo Morales se encuentran apoyados por “súbditos extranjeros”, y que pretenden dañar las instalaciones con explosivos.

“La planta de YPFB ubicada en Senkata se encuentra en este momento peligrosamente cercada por personas afines al MAS, quienes con la ayuda de súbditos extranjeros pretenden tomar y dañar dichas instalaciones con el uso de explosivos (dinamitas), poniendo en peligro a los habitantes de la urbe alteña”, advierte.

Añade que las Fuerzas Armadas “en cumplimiento con la Constitución Política del Estado, se encuentran resguardando dichas instalaciones y evitarán cualquier tipo de ataque o toma de la planta de Senkata”.

Exhorta además a “mantener la racionalidad” y evitar enfrentamientos y “fatalidades” entre los bolivianos. La urbe alteña vive momentos de zozobra tras efectuarse el bloqueo en la zona de Senkata, para evitar el paso de combustibles, alimentos y otros motorizados.

SIETE IMPUTADOS POR TERRORISMO VAN A LA CÁRCEL

REDACCIÓN CENTRAL

El juez Héctor Quilla impuso este miércoles detención preventiva para los siete acusados de actos de terrorismo y otros delitos por el ataque a la planta de Senkata, el martes.

Los cinco detenidos mayores de edad fueron enviados a la cárcel San Pedro, mientras que dos menores fueron remitidos al centro correccional de Qalauma.

La Fiscalía informó con anterioridad que los siete sujetos serían, presuntamente, los autores de la destrucción y caída del muro de la planta de YPFB, después de que fuerzas de seguridad evacuaron del lugar a una caravana de cisternas con combustible.

Los siete sujetos fueron sindicados de delitos de terrorismo, destrucción y deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional, instigación pública a delinquir, sedición y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Los ahora imputados fueron identificados como Elián B. R., Rubén F. L. R., Edgar L. G. C., Iván T. A. C., Florentino V. F., Teófilo Y. M. L. y Juan J. B. C., quienes, de acuerdo a las investigaciones preliminares, el día de los hechos habrían ocasionado destrozos e incitaron a la quema y saqueo de las instalaciones de YPFB.

El abogado Óscar Pereira, que estuvo en la audiencia, indicó que entre las pertenencias de los imputados se encontró dinero y credenciales del MAS, que trataron de ocultar incluso entre sus ropas íntimas.

CAPTURAN A FALSO MÉDICO QUE ATENDIÓ EN EL ALTO

REDACCIÓN CENTRAL

Ayven Huaranca Murillo fue aprehendido ayer en La Paz. Se trata de una persona que aparecía en grabaciones pidiendo ayuda médica durante los enfrentamientos en la ciudad de El Alto el martes, incluso se lo vio atendiendo a pacientes.

Los datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) detallan que se trata de un dirigente vecinal de la zona Senkata, donde el martes dijo haber atendido a una de las víctimas que se registraron tras el operativo de traslado de combustible desde la planta de gas.

El Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) informó que se trata de una persona que no es profesional para el ejercicio de la medicina y que también tiene procesos por extorsión y negligencia.

Ante ello, el Sirmes anunció que presentará una denuncia por ejercicio ilegal de la profesión.